Sestava snů Jihlavy: nezkrotný srdcař, bouřlivák Holík a elegantní bratr | iSport.cz

Celkem dvanáct titulů, z toho šest v řadě a sedm během osmi let. Na medailových pozicích se Dukla Jihlava držela v dobách největšího věhlasu tucet sezon v kuse. Přes dvacet let panovala československému hokeji, její rekord v počtu vítězství překonali až předloni kdysi nejzarytější rivalové z Brna. V dobách největší slávy tým táhli bratři Jiří a Jaroslav Holíkové, Klapáč, Hrbatý, Josef Augusta, obránci Suchý a Šmíd. Ještě v letech 1981 až 1985 získal armádní celek mistrovský pohár čtyřikrát po sobě.

Brankáři

Jiří Králík, Oldřich Svoboda

Duklou prošel zástup skvělých gólmanů. Jaromír Šindel, Dominik Hašek, Petr Bříza. Většina z nich si odsloužila jeden či dva roky povinné služby v armádě a vrátila se do svého klubu nebo zamířila jinam. Jiří Králík si však po studiích vojnu prodloužil a zůstal sedm let. Tichý rodák z Gottwaldova, dnes opět Zlína, získal v Jihlavě dva tituly, propracoval se do reprezentace. Východočech Oldřich Svoboda strávil v Dukle pět sezon a podílel se na zatím posledním triumfu v roce 1991, kdy ho zároveň vyhlásili nejlepším brankářem extraligy.