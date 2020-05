Liberec získal lídra ofenzivy. Filippi se vrátil domů z KHL po půl roce | iSport.cz

Bílý Tygr Tomáš Filippi chtěl co nejrychleji pokračovat v zápase a tak sám vzal do ruky vrtačku a jel opravovat posunutou branku • Pavel Mazac / Sport

Tomáš Filippi zamířil po reprezentační pauze do KHL • Barbora Reichová (Sport)

Tomáš Filippi (vlevo) se po půl roce stráveném v KHL vrací zpět do Liberce • Michal Beránek (Sport)

Útočník Tomáš Filippi bude hrát v příští sezoně opět za Liberec, odkud loni v prosinci odešel do Kontinentální hokejové ligy do Magnitogorsku. S Bílými Tygry má osmadvacetiletý český reprezentant smlouvu do konce dubna příštího roku.