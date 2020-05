Defenziva v Hradci: větší a mladší. Mountfield pomalu přestavuje obranu | iSport.cz

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

Nejsou to změny, po kterých by fanoušci vzali útokem obchod se suvenýry. Asi kvůli příchodům Jérémieho Blaina s Bohumilem Jankem nestoupne počet žádostí o permanentky. Jenže přesně tohle může být detail, který Mountfield HK posune zpátky do šestky, odkud naposledy vycouval. Defenziva omládne. Dostane další variantu na přesilovku i druhého tvrdého hráče k Richardu Nedomlelovi. Navíc se rýsuje prostor pro mladou dvojici Radim Šalda + Michael Gaspar. V zamčené části článku najdete i pohled do hradecké defenzivy. Kdo má jakou šanci na sestavu?