Posila Sparty Zikmund: raubíř před branku, u Jágra se osvědčil | iSport.cz

Je mu už pětadvacet let. Ještě před uplynulou sezonou však jeho jméno v extraligovém inventáři scházelo. Ladislav Zikmund si v nejvyšší soutěži odkroutil premiérový ročník. A zvládl ho skvěle. Cesta mezi tuzemskou špičku však jednoduchá nebyla.

LADISLAV ZIKMUND Narozen: 29. dubna 1995 (25 let) v Sokolově Výška/váha: 184 cm/84 kg Pozice: útočník Klub: HC Sparta Praha Kariéra: Karlovy Vary (do 2012 a 2015/16), Green Bay/USHL (2012), Austin/NAHL (2012/13), Košice (2013-15), Bardějov (2014), Sokolov (2016), Kladno (2016-20) V extralize: 51 zápasů, 30 bodů (15+15) Úspěchy: má dva tituly s Košicemi, sám si je však nepočítá, protože během dvou let za seniorský tým odehrál jen pět utkání

Odchovanec Sokolova se v dorosteneckém věku přesunul do Karlových Varů. V sedmnácti letech se rozhodl prubnout štěstí za oceánem. „Chtěl jsem se někam posunout, tak jsem to zkusil. Naučil jsem se skvěle anglicky, po životní stránce mi to hodně dalo. Původně jsem měl hrát USHL, ale nakonec byla v NHL výluka, takže se do juniorských soutěží vraceli všichni čerstvé draftovaní hráči. Ti na tom byli úplně jinak, hrál bych tam čtvrtou lajnu a pár minut za zápas. Tak jsem nakonec odešel do nižší NAHL, ale nelituju toho,“ vzpomíná Zikmund.

Po sezoně v North American Hockey League, což je mládežnická soutěž v USA nižší úrovně, se vrátil do Evropy. Ne však na západ republiky, tu totiž minul úplně. Upsal se Košicím. „Nemohl jsem jinam než do Varů, což se mi nechtělo. Nakonec jsem se domluvil s Košicemi, kde jsem byl dva roky.“ U jména na internetové hokejové databázi Eliteprospects mu svítí dva tituly ze slovenské extraligy. Když na to dojde řeč, Zikmund se okamžitě začne smát. „Tohle jsem si od spoluhráčů už mnohokrát vyslechl. Odehrál jsem tam pět zápasů a mám dva tituly. Slušná bilance,“ culí se černovlasý sympaťák.

Jágr mu věřil

O svém hokejovém umu naplno přesvědčil až v Kladně, kde odehrál čtyři sezony. Ani tam se však dlouho nemohl prosadit. Vždyť ještě v sezoně 2017/18 vstřelil v první lize v 49 utkáních pouhých šest gólů. „Bylo hrozně těžké se rozjet. Hrál jsem pár minut na zápas. Postupně jsem se ale otrkával, starší kluci mi ve všem radili. Snažil jsem se je poslouchat, myslím, že se mi to vyplatilo,“ popisuje. O rok později už byl v postupové sezoně nejproduktivnějším hráčem Rytířů.

Už během play off se osvědčil vedle Jaromíra Jágra.