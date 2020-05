Liberecká proměna: evoluce bez Pešána začala, pryč jsou gólmani i lídři | iSport.cz

Proměna „prezidentů": Evoluce bez Pešána začala, pryč jsou gólmani i lídři • FOTO: Koláž iSport.cz

Generální obměna. Evoluce. A hlavně začátek éry bez Filipa Pešána. Bílí Tygři pod rouškou koronaviru vstoupili do období největšího přerodu od začátku veleúspěšného (mistrovského) tažení v sezoně 2015/2016. Kromě řady hráčských odchodů přišli také o klubovou ikonu a jednu z nejdůležitějších složek managementu.

Ten tah byl jasný dlouho dopředu. Když Filip Pešán přijímal roli svazového šéftrenéra, kterou plní od začátku uplynulé sezony, připravil si nástupce. Patriku Augustovi důvěřoval, ještě z role hlavního kouče mu předával, jakožto svému asistentovi, pojmy o libereckém přístupu k hokeji. Oba pak kooperovali i po odchodu Pešána z lavičky, zakladatel vize v přechodné fázi zůstal sportovním ředitelem klubu a dál řídil hráčské přesuny.

Teď už je i tahle fáze pryč. 42letý trenér převzal od Miloše Říhy národní tým a vydává se za novou výzvou. Bílí Tygři si budou muset poradit bez něj. Další bolestivou zprávou se stal odchod development kouče Jana Ludviga, který stál rovněž u přerodu modernity hokejového Liberce a výraznou měrou se podílel na nastolení funkční koncepce. Bývalý tvrďák s více než třemi stovkami zápasů v NHL se vrátil za moře.

Vedení se rozhodlo pozici sportovního ředitele neobsadit. Dobrý krok. Předešlo totiž případnému srovnávání nového nástupce s bývalou ikonou, místo toho rozdělilo větší kompetence mezi Augustu a novou posilu Jaromíra Kverku, jenž byl jmenován asistentem generálního manažera.

Se zásahem do managementu ruku v ruce přišla i další obměna. Hráčských přesunů se přitom tentokrát událo za poslední roky historicky nejvíc. Klub hledal novou kompletní gólmanskou dvojici, do toho usiloval o prodloužení smlouvy Ladislava Šmída a řešit musel i přesun šikuly Libora Hudáčka do KHL. Co všechno se v severočeské organizaci událo?