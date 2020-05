Klíčový podpis, Kousal počkal na Dynamo: Cítím, že ambice budou vyšší | iSport.cz

Pro Pardubice je to klíčový podpis. Pořád mají po světě pořád ještě dost schopných útočníků, kteří by v extralize udělali slušnou parádu. Robert Kousal byl před rokem první, kdo se vrátil zpátky. Teď smlouvu prodloužil, Dynamu se upsal dokonce na tři roky. Zásadní smysl pro něj mělo, jaké jsou v organizaci další plány. „Chtěl jsem vědět, kam klub půjde dál. Podle prohlášení pana Dědka cítím, že by měl mít vyšší ambice než hrát každý rok o záchranu,“ říká.

Pozice prvního centra byla pro Pardubice bolavé místo vlastně od chvíle, co Robert Kousal v sezoně 2013/2014 odešel do KHL. Chvíli se zdálo, že pro tuhle roli vyrostl Tomáš Nosek, jenže brzy ji přerostl a podepsal smlouvu s Detroitem. Dlouho pak Dynamo kupovalo centry, zkoušelo, propouštělo, doufalo. A tak pořád dokola. Opakovalo se, že netrefovalo. Když ano, tak jen na chvíli.

Před rokem se Robert Kousal vrátil, když vystřídal KHL, Švýcarsko a Švédsko. Taky on si vyžral další pardubický horor s hodně divokou záchranářskou přetahovanou. Sám bídu nevytrhl. Ale klíčové pro Dynamo je, že se mu upsal na další tři roky. Klíčový post je vyřešený.

„Měl jsem během minulé sezony strach, že to skončí špatně. Byl to hrozný nápor na psychiku, v takové situaci se hraje strašně těžko. Jsem moc rád, že se podařilo extraligu udržet a nejsme podepsaní pod tím, že Pardubice spadly,“ říká dnes. „Byla to velká zkušenost, nikdy jsem o padáka nehrál. Teď můžu říct, že vás asi někam taky posune, když si projdete takovým zážitkem, ale opakovat bych ho už nikdy nechtěl,“ dodává.

Někdy jste u něj viděli, že se hokejem nebaví tak, jak tomu bývalo před šesti lety, než odešel. Měl třeba skvělý dvojzápas s Kometou a Spartou (7. a 8. prosince), kdy se na dvou výhrách podílel 7 body. Jenže taky občas třísknul při hře vztekle hokejkou. Byl vytočený. Ne proto, že by mu neskákaly body. Těch v dlouho nejhorším týmu soutěže nasbíral 33. Štvala ho bída. „Jasně, vím, že to tam bylo. Když hrajete doma, prožíváte všechno ještě intenzivněji. Strašně mě štvalo, když jsme prohrávali, kolikrát ještě se strašným výkonem. To jste pak frustrovaný šíleně.“

Teď doufá, že přichází nová éra. „Chtěl jsem vědět, kam klub půjde dál. Podle prohlášení pana Dědka cítím, že by měl mít vyšší ambice než hrát každý rok o záchranu. Taky to byl důvod, proč jsem podepsal delší kontrakt, chci být u toho, až se tady zase něco povede a chci k tomu i pomoci.“ Brzy by právníci měli dokončit převod akcií na podnikatele Petra Dědka, který se měl oficiálně stát majoritním akcionářem.

A jak už řekl i pro deník Sport, nechce vytloukat dno. V roce 2023 Pardubice oslaví 100 let existence, do té doby si přeje Dědek titul. A do té doby taky bude platit Kousalův kontrakt. „No, to vychází akorát,“ usměje se útočník, který na podzim oslaví třicáté narozeniny.

Když tohle číslo uslyší, tak se zachechtá: „Už nejsem žádný mladík, vím.“ Vlastně se docela rychle všechno překulilo. Když v klubu začínal, válel v bílých rukavicích ve formaci Buchtele -Kousal- Radil . Nad sebou měl zkušené pardály Petra Koukala , Radovana Somíka nebo Václava Kočího. Teď se pomalu dostává do jejich role: „Už mě to taky napadlo, je tady plno mladších kluků a teď jsem lídrem týmu já. Snažím se podle toho hrát. No a taky musím být zodpovědnější, doba výstřelků z mládí je dávno pryč.“

S tím vlastně tak trochu souvisí i důvod, proč podepsal na tři roky. Poslední dobou měl spíš kratší smlouvy, většinou na rok. „Čekáme rodinu, tak je čas se na chvilku usadit. Říkal jsem si, že není teď ta nejlepší doba přemýšlet, kde budu každý rok hrát. Byly možnosti, kam bych mohl jít, ale Pardubice pro mě byly prioritou,“ vykládá.

Mohl podepsat jinde, nabídky dorazily i z jiných adres a dřív. Ale počkal si, až radnice schválí nového majitele klubu. Pak si vyslechl, co mu mohou lidé od Petra Dědka nabídnout a nakonec se s Dynamem domluvil. „Nechtěl jsem podepsat nikde jinde, než bych si vyslechl nabídku Pardubic,“ vysvětluje.

Doufá, že během tří let v Pardubicích se postupně potká s generací, která odešla ven. Slibně vypadá příchod Jakuba Nakládala , o něj Dynamo stojí dlouhodobě. A další parťáci z útoku Lukáš Radil, Tomáš Zohorna nebo Tomáš Nosek? „Pořád věřím tomu, že se jednou sejdeme. Mají kariéru venku, dokud tam mohou být, je jasné, že v cizině vydrží. Snad se tady jednou potkáme a uděláme úspěch. Ale nejsem takový, že bych někoho přemlouval, ať jde už zpátky. Nabídka z Česka prostě nemůže konkurovat tomu, co dostanete v zahraničí. Jednou si spolu zahrajeme,“ je přesvědčen.

Jen už se asi nikdy nesejde v silné „lajně 90“. On, Jan Buchtele i Lukáš Radil se narodili ve stejném roce, chytli se pak i postupně v áčku. Buchtele byl kulturista, střelec a silák kolem mantinelů, Radil zase zářil svými protisměrnými kličkami a nahrávkami, Kousal je spojoval, dobře bruslil, měl nápady. Jenže první z nich je ve Spartě, kde si zvykl.

„Minulý rok jsme se o tom spolu bavili. Ale on už je Pražák, doklepe to už tam,“ usměje se Kousal. „Přál bych si, abychom se tady sešli aspoň s Ráďou, věřím, že bychom si zase rozuměli. Pak je ještě o něco starší Zohy (Tomáš Zohorna), ten už by se mohl třeba za rok, dva taky vrátit z Ruska, ale kdo ví,“ přemýšlí Kousal.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE