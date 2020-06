Nedvěd o Jágrovi: Sparta je nejlepší možnost! První liga je pro něj málo | iSport.cz

Jágr na střídavé starty v dresu Sparty, dává vám to smysl?

„Jarda je pro extraligu vždycky obrovské lákadlo, bylo by to další oživení. Po marketingové stránce to je pro Spartu bezesporu hodně zajímavá záležitost. Už teď chodí do O2 areny spousta lidí, víc než dřív do staré holešovické haly. Tenhle přesun se povedl, byť atmosféra v dřívějších halách byla vždycky lepší. V nových je zase plusem pohodlí. Ale to jsem trochu odbočil. Pro Džegra by alternativa střídavých zápasů byla také výhodná, zůstal by v extralize. Co si budeme povídat, první liga s extraligou nesnese srovnání. Představa, že Sparta hraje proti Kometě, Liberci nebo Plzni s Jardou v sestavě, by halu nejspíš vyprodala do posledního místa.“

Myslíte si, že Jágrovi první liga jednoduše nestačí a nenaplňuje jeho tužby?

„To si právě myslím. Když se vracíte z NHL do Evropy, chcete hrát doma prim, hlavu máte nastavenou tak, že se na vás spoléhá, vy jste sám natěšený na zápasy. Já to neměl jinak. Ale to mluvím o extralize. Džegiho hokej pořád rajcuje, baví ho a chce dál hrát. A vypadá to, že Sparta je asi nejlepší nebo možná jediná možnost, jak zůstat u velkého hokeje po letošním kladenském sestupu.“

Sparta je po logistické stránce někde jinde než Třinec, že? Když to přeženu, Kladno je okrajová čtvrť Prahy.

„Přesně tak. Po hokejové stránce by rozdíl nebyl prakticky žádný nebo minimální. Třinec má taky vynikající tým, ale pendlovat mezi Prahou a Kladnem je jiné než mezi Kladnem a Třincem. Zvlášť v tomhle věku cítíte každou hodinu v autě navíc. A i kdyby do Třince lítal… Asi by se to dalo, ale Sparta dává po všech stránkách větší smysl.“

Nicméně s danou hierarchií týmu Jágrova přítomnost zacloumá, ne?

„Všechno je to o vzájemné dohodě. Samozřejmě, že Džegiho přítomnost by byl do takového týmu zásah, ale všichni vědí, že jde v prvé řadě o marketinkový tah. Ale jistě, je to dvousečné. Pokud by se realizoval plán pro domácí zápasy a pro venkovní ne, trenéři s tím musí umět pracovat, naučit se hýbat se sestavou, hledat ideální řešení, vymýšlet různé varianty. Není to neřešitelná situace, ale zároveň není ani standardní.“

