Kometa přišla o 25 milionů. Zábranský čeká nejistou sezonu, koho hledá? | iSport.cz

V kancelářích DRFG Arény je i v červnu živo. Byť někteří zaměstnanci museli jít v těžké době s platem dolů, cvrkot se nezastavil. Z osiřelých tribun je však Liboru Zábranskému teskno. Doufá, že od září zase bude svatostánek Komety natřískaný až po střechu. Pandemie koronaviru má drtivý dopad i na jednu z nejbohatších tuzemských hokejových organizací. „Už jsme ztratili okolo pětadvaceti milionů,“ spočítal si šéf dvojnásobných českých šampionů.

O tolik peněz vás připravil COVID-19?

„V naší aréně platíme komplet provoz, nájem, energie. Do konce roku už jsme museli zrušit osm nebo devět koncertů. Ztráta za pronájmy je obrovská. K tomu vůbec neproběhlo play off.“

Takže snižujete rozpočet?

„Škrtáme, kde se dá. Ale nikoho jsme nepropustili. Připravujeme se na nejrůznější scénáře. Je těžké něco odhadnout. Dívám se na to optikou opatrného hospodáře. Hrozně fandím fotbalu, ať sezonu dohrají. Pokud ještě navýší počet diváků, jak jsem četl, bude to skvělá zpráva a obrovský posun vpřed. Vedení LFA odvedlo veliký kus práce. Všechny sportovní kluby by si měly přát, aby to fotbal dotáhl do konce. Je to takový průkopník. Hledá cesty, jak to zvládnout. My máme ještě do září čas.“

Jak výrazně jste snižovali hráčské smlouvy?

„Kluci se zachovali fantasticky. Až do konce srpna jsme jim snížili platy o padesát procent. Dali jsme jim ty peníze do bonusů. Chci jim za to poděkovat, Kometě strašně pomohli. Partneři, kterým dobíhají smlouvy, jsou opatrní. Každý zatím říká, že chce s námi zůstat. Ale připravuje se i na to, že třeba na Vánoce může nastat problém. Uvidíme, jak proběhne v ekonomice poslední kvartál, kdy dobíhají stavební zakázky. A jestli nepřijde druhá vlna koronaviru. Nikdo samozřejmě nechce propouštět, takže v první řadě začne škrtat na marketingu. To nás může všechny doběhnout. Nejen hokej.“

Vidíte vůbec na větší část financí pro novou sezonu?

„Kontrakty s dlouhodobými partnery běží. Dokonce jsme získali jednoho většího na delší dobu. Co se týká kádru, určitě bychom chtěli jednoho top útočníka. První útok je jasný. Trojice Mueller-Holík-Zaťovič je fantastická. Koncovku by měl hodně zvednout Peter Schneider. Ralfs Freibergs je obrovská posila do obrany. Když se to dobře namíchá mladými, bude mít tým velkou sílu. Na našich ambicích se nic nemění.“

Extraligu čeká opět nový systém, v příští sezoně nikdo nesestoupí. Jaký je ideální model pro vás osobně?

„Vždy jsem byl pro přímý postup a sestup, přijde mi to spravedlivé. Procházeli jsme si první ligou. Viděl jsem, jak je strašně těžké postoupit. Vím, co nás stál třeba Peter Pucher, kolik jsme museli zaplatit Pardubicím. Chtěli jsme mít široký kádr. Finančně to bylo náročné. V tu dobu měly velké ambice i Chomutov, Mladá Boleslav. O podobě soutěže nyní rozhoduje výkonný výbor, a ne Asociace profesionálních klubů. Podle memoranda, podepsaného mezi svazem a APK, nesmí být počet účastníků extraligy pod deset a nad čtrnáct. Takže právo veta má svaz. Z toho se musí vyjít.“

Nepřišlo vám dohadování kolem toho až nedůstojné?

„Upřímně řečeno jsem