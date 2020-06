Kacetl mění Pardubice za Kometu. Začne jako trojka, o místo chce bojovat | iSport.cz

Brankář Ondřej Kacetl odchází z Pardubic do Komety. V Brně by měl plnit roli trojky, dostane však šanci se poprat o místo mezi třemi tyčemi. • koláž iSport.cz

Hokejová Kometa bude mít nového brankáře. Do klubu zamíří Ondřej Kacetl (29) z Pardubic. Dohoda by měla být potvrzena podpisem už tento týden, jde o formality. „Pracujeme na tom,“ potvrdil majitel brněnského klubu Libor Zábranský pro iSport.cz.

Co znamená Kacetlův příchod? Nic zásadního pro týmovou hierarchii. Jako jednička půjde do sezony Karel Vejmelka, dvojkou bude Lukáš Klimeš. „Karel je jasný, Lukášovi chceme dát šanci. Ondra je zkušený, měl by být třetí gólman. Chceme mít vzadu ještě větší jistotu,“ uvedl Zábranský.

Odchovanec Znojma je se svou rolí srovnaný. To však neznamená, že nezabojuje o místo v sestavě. Herní vytížení bude mít zpočátku hlavně v Chance lize, nejspíš v Třebíči. „Ondra chce bojovat. Určitě má možnost dostat se do branky,“ sdělil majitel a trenér Komety, který s očekávanou posilou dlouho o jeho pozici debatoval. „Jsem rád, že to chce zkusit,“ dodal.

Kacetl působil poslední čtyři roky v Pardubicích. V minulé sezoně za ně odchytal 27 zápasů, ve druhé polovině ročníku však dostával přednost Pavel Kantor. Po návratu talentovaného Milana Kloučka z Českých Budějovic se s ním nepočítalo. Proto je ve finální fázi jeho přestup do Brna. To získalo už dříve obránce Libora Zábranského juniora, Ralfse Freibergse plus útočníky Tomáše Šoustala a Petera Schneidera.

