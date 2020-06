Polák se upsal Vítkovicím. Obrana s ním bude kvalitnější, tuší Vůjtek | iSport.cz

Zkušený obránce Roman Polák (34) se vrátí do Vítkovic. S klubem se dohodl na tom, že nadcházející sezonu bude hrát v Ostravě. Otázkou je, jestli se ještě bude muset vracet do zámoří dohrávat Stanley Cup s Dallasem. Jemu samotnému už se za moře vracet nechce, v zámoří má ovšem stále smlouvu. Pokud by se ročník dohrával, bude muset play off dohrát.