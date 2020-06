Dědek vládne v Pardubicích: Jsem ambiciozní. Kádr ještě doplníme | iSport.cz

Oficiálně potvrzeno, odpáleno. Petr Dědek a jeho tým lidí začal vládnout Dynamu Pardubice. Podle smlouvy na 15 let určitě s tím, že o dalších 10 let se svazek může protáhnout díky opci. „Věřím, že tohle je den, který přepisuje dějiny pardubického hokeje a odstartuje starou dobrou éru. Chceme oprášit značku tak, jak si zaslouží,“ oznámil Dědek na tiskové konferenci. Plus taky zveřejnil rozpočet klubu pro novou sezonu, má se vyšplhat na 150 milionů korun.

Než jste se stal majitelem, říkal jste, jak chcete získat ke 100. výročí klubu, tedy do sezony 2022/23, titul. Pořád to platí?

„Jsem velmi ambiciozní. Od začátku jsem říkal, že pokud do hokeje vstoupím, náš tým a celé představenstvo dostane jasný úkol, hrát play off. A samozřejmě se pokusit vybojovat titul ke stému výročí. Ano, tohle je náš cíl.“

Představili jste novou posilu Jakuba Nakládala. Je kádr už kompletní?

„Ještě jsme neskončili, tým budeme doplňovat. V Kubovi Nakládalovi jsme získali klíčového hráče do zadních řad, ale koukáme ještě po jednom až dvou útočnících. Potřebujeme nějaké body. Ale nikam se neženeme, vyčkáváme. Vedení klubu monitoruje další posily.“

Jednáte i třeba o tom, jestli by za Pardubice mohl hrát Filip Zadina, kterému skončila s Detroitem sezona v NHL a další začne možná až v lednu? Na farmě má volno i Michael Špaček.

„Můžu vás ujistit, že všichni agenti, kteří nechtěli do Pardubic dřív volat, tak sem teď volají. Změnou akcionáře se jim rozsvítily oči, nabídky na hráče máme, ale je to i věc trenérů. Pro nás je i důležité, aby tady byl hráč celou sezonu, dvě. Chceme, aby tady pardubičtí odchovanci zase hráli, na druhou stranu i zvažujete, co s týmem udělá, když tady hráč bude dva měsíce. Variant je prostě víc. Uvidíme, jaké budou reálné.“

Ale platí tedy, že do startu sezony do útoku nějaké jméno ještě dorazí?

„Potřebujeme ještě kádr doplnit, ale znovu říkám, nikam nepospícháme. Máme nějaké hráče vyhlédnuté, ale na to je čas. Nabídek je dost, ale postupujeme rozumně.“

Spekuluje se, že jste měli oslovit Wojteka Wolskiho. Je to pravda?

„Takovou informaci musím dementovat. Není v našem hledáčku. Je to hráč, který je na velmi vysoké úrovni, je hodně produktivní, ale nepočítáme s jeho angažováním v Pardubicích.“

Co vlastně přesvědčilo agenty, že už do Pardubic hráče zase nabízejí?

„Ve chvíli, kdy má tým jasného dlouhodobého investora, nejen hokejisté chtějí v klubu s ambicemi hrát dál. Ale i agenti tlačí hráče tam, kde jsou stabilita, prostředky a vysoké cíle. Tohle k sobě pasuje. Je logické, že se to změnilo.“

Nemůže se akcionářská smlouva s případnou výměnou lidí na radnici po volbách měnit?

„Je to stabilní smlouva, která právě ochrání pardubický hokej od toho, aby byl náchylný na změnu politické struktury.“

Proč má pro vás vlastně takový význam časové období 15 let, plus případně dalších 10?

„Jakoukoliv další variantu jsme odmítali. Dohadovat se o podmínkách spolupráce za další čtyři roky jsme nechtěli. Chceme dělat hokej, nastartovat tady i euforií mládežnický hokej. A pak si ho chceme užít, až budou naši odchovanci v áčku a začnou nám vracet, co do nich investujeme. Proto ta dlouhodobá smlouva.“

Představíte výhledově i novou koncepci, jak by Pardubice měly pracovat s mládeží?

„Před námi je hodně práce. Teď jsme pracovali na akcionářské struktuře, musíme teď začít třeba pracovat i na marketingu. Dál dáváme dohromady i tým skautů, chceme, aby mládež z regionu do Pardubic chtěla jít. Ať děti přemlouvají rodiče, že si přejí hrát u nás, ať je dají do Pardubic. Chceme, aby ony vnímaly naše legendy a i s rodiči viděli, že to tady děláme dobře. S mládeží budeme pracovat, chceme spoléhat v budoucnu na naše hráče. Odchovanci se sem vždycky vraceli, tohle je jeden z našich směrů, vychovat výborné hráče, kteří budou mít ke klubu vztah.“

Představili jste i rozpočet na sezonu ve výši 150 milionů. Nebude v pokoronavirové době těžké tohle číslo naplnit?

„Doba je těžká a vždycky je těžké čísla naplnit. Ale vymlouvat se, jestli před měsícem COVID byl, nebo nebyl, nemá cenu. Budeme dělat všechno pro to, abychom rozpočet naplnili. Je to na bedrech nového akcionáře a managementu. Pardubice se na konci sezony správně nastartovaly, chceme v téhle euforii udržet nejen kabinu a fanoušky, ale i partnery. Mám velkou radost, že někteří partneři, kteří tady dlouhodobě působili, ale na chvíli odešli, protože výsledky nebyly uspokojivé, se vracejí zpátky. Volají a píší, že do toho jdou s námi. Proto taky volíme na sociálních sítích hashtag ´Zpátky do sedla´. Tohle je ten správný slogan.“

Zveřejněná výše rozpočtu vás předurčuje k tomu, abyste hráli na špici. Kluby přitom tohle číslo nerady zveřejňují. Proč vy máte jiný přístup?

„Od začátku jsem byl ve všem transparentní, za nic se neschováváme. Společnost HC Dynamo je složena z akcionářů a i do budoucna bude transparentní. Čísla jsou veřejná, nemáme důvod se za nic schovávat.“

