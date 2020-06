Svačina o Dynamu: Nebojíte se na ledě víc dovolit, když za vámi někdo stojí | iSport.cz

Přišel z Komety a zapadl do party, která dokázala v Pardubicích zachránit extraligu. „Hráli jsme tady sice o vyhnutí se sestupu, ale zase zápasy měly náboj, my se ohromně semkli,“ vybavuje si náročnou dobu Vladimír Svačina (33). Tahle mise vyšla. A on sám cítí, že kolem něj roste tým, který by měl mít vyšší ambice než vytloukat dno.

Finále, finále a pak zase. V letech 2017-2019 se Vladimír Svačina pral o extraligový titul, poslední rok ho s Třincem vyhrál. Jenže pak přišla změna. Minulý ročník rozjel v první lize za Porubu, stěhoval se do Brna a pak do Pardubic, kde bojoval o záchranu. „Dřív jsem měl sezonu do dubna, teď jsme končili 52. kolem. Bylo to hodně zvláštní, jiné,“ zamýšlí se. V Dynamu zůstal. Užívá si, že mu někdo zase věří.

V Liberci a Třinci jste měl svůj pravidelný finálový režim. Nejste rozhozený, že teď jste hodil brusle začátkem března do pytle?

„Když budu upřímný, odpočinek se hodil. Byl konečně prostor na pořádnou letní přípravu. Když hrajete finále, trvá příprava tak čtyři týdny a hned jdete zase do sezony. Teď jsem orazil a potěšilo, že jsme šli na led v půlce června, je to zpestření a oživení.“

Pomohl odpočinek i proto, abyste nakopl pořádně motor a ukázal, že nejste hokejista, kterého si kluby budou přehazovat?

„Takhle se na to nedívám. Každý hráč chce být lepší než v minulé sezoně, tak to mají asi všichni. Jedna věc ale je, že mi po sezoně skončí smlouva, takže jsem nabral síly a mám prostor se co nejlépe připravit. Kvůli pandemii přišlo těžké období, které zasáhne i hokej a bude i čím dál tím těžší sehnat práci. Záleží jenom na mně, co předvedu. Sám rozhodnu o mé budoucnosti, jestli dostanu další kontrakt.“

Před minulým ročníkem jste dlouho čekal na angažmá, začal v Porubě, pak se ozvala Kometa, nakonec jste skončil v posledních Pardubicích. Roky předtím jste hrál ve špičkových klubech. Byla to hodně těžká sezona?

„Minulá sezona byla... No, asi bych řekl, že všelijaká. Na druhou stranu jsem udělal nejvíc bodů za posledních pět ročníků, i když jsem odehrál jen 42 zápasů. Cítil jsem pak tady v Pardubicích důvěru trenérů, celého vedení, Dušana Salfického. Když za vámi někdo stojí, nebojíte se na ledě víc dovolit. Ve výsledku to pro mě nebyla nejtěžší sezona v životě.“

Vážně ne?

„Spíš jsem si ji užil, v Brně, i tady v Pardubicích. Hráli jsme sice o vyhnutí se sestupu, ale zase zápasy měly náboj, my se ohromně semkli. A poslední dva měsíce? To bylo super. Nebudu říkat, že jsme necítili tlak. Cítili a děsně velký, spadnout nikdo nechce. Ale předváděli jsme tak dobré výkony, že jsme věřili v dobrý konec.“

Jádro úspěšného týmu z konce ročníku v Pardubicích zůstává. Postupně se navíc posiluje, dorazit by měl i Jakub Nakládal. Může Dynamo pokračovat v tom, co předvádělo v poslední čtvrtině, tedy vyhrávat a držet se nahoře?

„Vedení udělalo super práci, že tým udrželo. Ať jde o Kousyho (Roberta Kousala), nebo našeho velkého Rusa (Stěpana Zacharčuka), který si umí získat obrovský respekt na ledě.“

Hodně příjemné ho mít na své straně?

„No jasně, cítíte jeho přítomnost. Takový hráč si udělá respekt, i když na ledě jenom je. Navíc on si vás dovede najít a čistě trefit. O příchodu Nakliho jsem nic neslyšel, ale kdyby to tak bylo, jedině super. Byl by tady další neskutečně kvalitní obránce. Útok nám zůstal celý pohromadě... Takže mohli bychom na závěr ročníku navázat. Doufám. Trenéři taky říkali, že bychom se měli dívat na tabulku taky z úplně jiného pohledu, koukat se i pod sebe, ne že budeme ti poslední my. Takhle bych si to hodně přál.“

Poslední sezony Vladimíra Svačiny v extralize 2015/16 Třinec 31 zápasů 11 bodů (5+6) 2016/17 Liberec 52 zápasů 21 bodů (8+13) 2017/18 Třinec 37 zápasů 15 bodů (3+12) 2018/19 Třinec 52 zápasů 22 bodů (11+11) 2019/20 Kometa, Pardubice 42 zápasů 23 bodů (9+14)

