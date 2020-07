Talenty hvězdami Dynama? Mikeska je rozebral, Kusý vysvětlil aféru | iSport.cz

Mají před sebou velkou kariéru, šanci vyletět nahoru, udělat si jméno. Anebo taky ne. Ve věku 21-23 let hráč přichází o nálepku, že je talent. Ztrácí nárok na pardony a omluvy, že není zkušený. Už od něj chcete víc. Můžete vyletět jako Matyáš Kantner nebo Vojtěch Budík v Plzni. Budujete si roli a pozici. A když ne? Brzy vás z téhle pozice vystrčí někdo další. V kategorii „už by měli“ mají Pardubice dva hráče, Ondřeje Machalu s Denisem Kusým. Přichází jejich zlomová sezona? Jejich schopnosti pro iSport Premium rozebírá také trenér Michal Mikeska, Denis Kusý v rozhovoru v zamčené části článku mimo jiné vysvětluje, jak to skutečně bylo s aférou, kdy se měl opít v Hradci.

V každém klubu takové hráče najdete. Tradiční věty, které kolem nich zvoní? „Má talent. Může být naší budoucností. Musí na sobě ale pracovat. Potřebuje využít svůj potenciál.“ Někdy to vyjde, často ne. Ondřej Machala s Denisem Kusým patří do téhle kategorie v Pardubicích. Mají v sobě něco extra, věc, která je odlišuje. Teď ji prodat.

Kategorie 21-23 let už není o tom, že máte čekat na místo, jestli se objeví. Musíte si ho v týmu urvat, říct si o roli, ukázat, že můžete dát něco, co ostatní ne. Tady je šance si vybudovat pozici a rozjet kariéru. Nebo si taky říct o nálepku, že v mládeži jste hráli skvěle, ale na dospělý hokej to stačí tak pro čtvrtou lajnu. Než přijde někdo další. „Tohle už je věk, kdy by se měli hráči víc projevovat,“ jasně hlásí i pardubický asistent Michal Mikeska.

Tak tedy jeho dvojice, která už má extraligové zkušenosti a čeká ji zlomový ročník. Machala je bruslařská raketa. Kusý zase extrémně chytrý hráč, který umí přinést nápad. „Když vidím Machyho, tak mě napadá jedno slovo. Potenciál. Má strašně lehké bruslení, nenadře se, jezdí mu to. Dokáže svoje bruslení spojit s hrou na puku, dokáže hřiště projet,“ vypočítává Vladimír Svačina, který do Dynama přišel v minulé sezoně. „Na druhou stranu by mu i prospělo, kdyby se někdy uklidnil, ne všechno je jen o rychlosti, ale to je jediný detail,“ říká.

Jednou ano. Kdy příště?

Limitem hráčů, kterým bylo nedávno dvacet, bývá výkonnostní křivka. Vyletí, zazáří. A pak ani nebliknou. U Machaly je to vidět hodně. Fantastický zápas měl 13. února 2019. Dal dva góly Spartě, mohlo jich být klidně pět. Působil jak František Koudelka ve filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“, když měl šťastný den. Ten by vypráskal celý judistický svět, Machala by ten den byl vidět i ve finále Stanley Cupu. Jenže od té doby se k téhle výkonnosti ani nepřiblížil.

Měl slušné zápasy, ale jeho strop je mnohem výš, to jste tenkrát poznali. V minulé sezoně nastřílel jen čtyři góly. „Mělo by to jak se Spartou vypadat častěji. V minulé sezoně jsem se pořád potuloval po jiných klubech, teď se chci udržet tady, hrát v Pardubicích. Vím, že to umím lépe, než jsem ukazoval v minulé sezoně. Chci navázat na předminulou sezonu,“ hlásí jedenadvacetiletý útočník.

