Piskáček vyhlíží návrat po sezoně plné zranění: Migrény? Měl jsem strach | iSport.cz

Prožil zvláštní sezonu. Jana Piskáčka většinu ročníku kosila zranění. Když už se dal dohromady z otřesu mozku, přišly problémy se srdcem. „Během týdne volna se to ale spravilo. I tak si po takové zkušenosti začnete na svoje zdraví dávat zase o něco větší pozor,“ říká otevřeně v rozhovoru pro iSport Premium. Když už se kompletně uzdravil, sezonu utnul koronavirus. Teď se těší zpátky mezi mantinely. Zdravý. V plné síle.

Pauza už je pořádně dlouhá, že? Jistě už jste nažhavený na chvíli, kdy vyjedete na led.

„Už aby to začalo! Pauza je opravdu dlouhá, trochu to leze na mozek. My jsme naštěstí měli na Spartě docela dlouhou přípravu, tím se čekání zkrátilo a musím říct, že to i docela uteklo. Ani mi nepřišlo, že jsme trénovali takhle dlouho. Na druhou stranu to možná má i něco do sebe, všichni se budeme zase o něco víc těšit na hokej. Bude to mít větší grády.“

Doma máte dvě děti, zaměstnávaly vás hodně?

„No jasně, ty jsou zaručená zábava na celý rok. Akorát to chtělo je trošku unavit, najít jim zábavu, aby nám s manželkou neskákaly po hlavách.“

Dařilo se to?

„Docela jo. Řekl bych tak střídavě oblačno, občas ale i sluníčko zasvítilo.“ (úsměv)

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa>>>

Takže na trénink jste si jel vlastně odpočinout.

„Dá se to tak říct. (smích) Když skončila liga, všichni jsme se doma tak trochu trápili. Nic moc nešlo dělat. Cvičil jsem, aby mě nebolela záda. Když se pak otevřela možnost zase trénovat s klukama, byl jsem rád. Nejdřív po malých skupinkách, pak polovina týmu. Byla sranda, je super být zase v kolektivu. Mnohem lepší, než být někde sám zavřený.“

Mrzelo vás hodně, že se sezona nedohrála? Její ukončení kvůli koronaviru bylo jedinou možností, avšak dlouhých 52 kol se pachtíte za vrcholem, a pak si o něj ani nemůžete zahrát.