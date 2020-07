Hokejový Zlín šetří. Generální manažer Hosták v klubu končí! | iSport.cz

Proč se stal dvaapadesátiletý Hosták, pod jehož velením hokejový Zlín třikrát v řadě postoupil do předkola play off, nepohodlným? „Hlavní důvod jsou peníze,“ uvedl zdroj. Ačkoliv byla GM v době epidemie koronaviru snížena měsíční gáže na polovic, stále to byla pro klub zátěž. Finančně na tom nejsou Berani dobře, výrazně dolů šli i hráči a některým to značně zkomplikovalo život.

Město jako majoritní vlastník se rozhodlo, že Hostákův plat (po redukci údajně 90 tisíc měsíčně) dál hradit nebude. Navíc se kolem hokeje motá skupina kolem firmy Vita Sana s jednatelem Janem Pravdou a někdejším extraligovým obráncem Jiřím Hešem. Pro byznysmeny je lákavou příležitostí chystaná rekonstrukce stadionu Luďka Čajky. K Vita Saně, největšímu fitness ve městě, má blízko primátor Jiří Korec (34 let).

Jméno Hostákova nástupce v tuhle chvíli není známo. Je dost možné, že na pozici GM nikdo nový nepřijde. Anebo se o pravomoci podělí jiní lidé z vedení. Na jednání APK by pak mohl jezdit trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

Jelikož došlo k uzavření extraligy, v ekonomicky slabších klubech jako je Zlín ubylo práce kolem přestupů. Kádr mužstva nikdo neposílil, i proto zástupci města rozhodli o Hostákově odchodu. Každá ušetřená tisícovka se hodí.

Deník Sport, Sport Magazín i časopis GÓÓÓL kupujte pohodlně ONLINE na iKiosek.cz »

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE