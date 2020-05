Sestava snů Zlína: bratři Hamrlíkové, zavřená brána Králíka a elitní útoky | iSport.cz

Podívejte se na sestavu snů v podání Zlína • FOTO: koláž iSport.cz Sedm medailí (2-4-1) za šestnáct sezon české nejvyšší soutěže. To je vizitka hokejového Zlína. Úctyhodná čísla na klub, který ekonomicky téměř nikdy nepatřil na špici extraligy. Klub z Baťova města dlouhodobě sází na jiné atributy. Domáckou sounáležitost, výchovu vlastních hráčů a schopné trenéry. Do světa vyslal Romana Hamrlíka, Petra Čajánka, Jiřího Králíka či Karla Rachůnka. Mimo Sestavu snů jsme nechali Radka Bonka a Martina Erata, kteří sice odešli do zámoří ze Zlína, ovšem v klubu působili pouze v juniorce. Považujeme je za odchovance Kopřivnice a Třebíče. Poslední roky jsou ve všech ohledech slabší, okleštěné finance návrat mezi nejlepší víceméně neumožňují.

Brankáři Jiří Králík, Libor Kašík První volba je jasná. Ačkoliv Jiří Králík jako odchovanec klubu odchytal za tehdejší TJ Gottwaldov po vojně v Jihlavě jen dvě seniorské sezony, v té druhé (1985) dotáhl průměrný tým na senzační třetí místo. Byla to hlavně jeho zásluha. Ve většině zápasů branku prostě zavřel. V témže roce si podmanil MS v Praze, získal Zlatou hokejku a následně odešel do německého Rosenheimu. Vybrat dvojku bylo obtížné. Igor Murín? Jaroslav Kameš? Vladimír Hudáček? Přednost dáváme současné opoře Beranů Liboru Kašíkovi, který držel tým před šesti lety při tažení za titulem a několik let v kuse patří mezi nejlepší gólmany soutěže. V KHL a v Kometě neuspěl, pro Zlín je trumfovým esem. Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc • Foto Pavel Mazáč (Sport)

První obrana Roman Hamrlík Martin Hamrlík Slavná bratrská dvojice v Sestavě snů nemůže chybět. Byť Roman toho v mateřském klubu mezi dospělými moc neodehrál. Skvostnou kariéru udělal v NHL, stal se jedničkou draftu. Ve Zlíně však kariéru startoval a během výluky NHL pomohl v roce 2005 k postupu do finále. O rok starší Martin byl léta dominantním bekem extraligy, vyhrával bodování obránců a stála na něm obrana. Jeho dres je dnes pod stropem stadionu Luďka Čajky. Nad moravským derby mezi Zlínem a Vsetín z října 2004 visí trochu otazník, Martin Hamrlík ale podle všeho při podávání rukou napadl Rostislava Kleslu... • Foto Archiv deníku Sport Hamrlík vzpomíná na Zlín: Bokroše jsme se báli, Čajánek byl výjimečný

Druhá obrana Karel Rachůnek Antonín Stavjaňa Letecká tragédie u Jaroslavle vzala před devíti lety život tehdy dvaatřicetiletému Karlovi Rachůnkovi, který vyrostl v Baťově městě a z juniorky se vydal za štěstím za oceán. V Ottawě se brzy prosadil do NHL, zároveň si zamiloval i Rusko. Byl oporou Dynama Moskva i Lokomotivu Jaroslavl. Antonín Stavjaňa byl osobností zejména osmdesátých let, dvojnásobným mistrem světa a dlouholetým reprezentantem. Pro mnoho mladších zadáků byl vzorem. Karel Rachůnek zemřel při tragédii v Jaroslavli v září 2011 • Foto Foto Blesk - M. Rušínová, M. Sekanina, P. Mazáč

Třetí obrana Luděk Čajka Miroslav Blaťák Jak prohlásil po historickém titulu v roce 2004 kouč Ernest Bokroš: „Larryho (Martina Hamrlíka) ruce a Blátovy (Blaťákovy) nohy, to je nejlepší obránce na světě. Miroslav Blaťák bruslil ladně a rychle. Na svém kontě má extraligový i ruský titul, plus zlato z MS. Reprezentant Luděk Čajka měl nakročeno do NHL, byl před podpisem smlouvy s NY Rangers. Jenže na začátku roku 1990 utrpěl na vrcholu formy v utkání na ledě Košic smrtelný úraz a 14. února v nemocnici vážným zraněním podlehl. Bylo mu šestadvacet let. Nedostalo se na zlínské legendy Miloslava Sedláka, Miroslava Kořeného, Zdeňka Veneru, Zdeňka Albrechta či Miroslava Michalovského. Ani na vsetínského rodáka Radima Tesaříka. Miroslav Blaťák brání Jaromíra Jágra v době výluky NHL v roce 2004 • Foto Jaroslav Legner / Sport

První útok Miroslav Okál Petr Čajánek Rostislav Vlach Koho nacpat do první lajny? Srdcař Miroslav Okál v roce 2004 jako první převzal pohár pro mistra, nastřílel plno branek a ještě víc rozdal ran. V jiném klubu nikdy nehrál. Je symbolem věrnosti žluto-modrým barvám. Petr Čajánek mu dlouho dělal centra, spoluhráče dělal lepšími a na konci kariéry dotlačil mateřský klub ke druhému zlatu. Velký šéf a miláček fanoušků. Oba si stihli zahrát s nezaměnitelným kreativním centrem Rostislavem Vlachem, idolem osmdesátých a devadesátých let, který si svou velkolepou kariéru úspěšně natáhl až do dalšího tisíciletí. Miroslav Okál je symbolem věrnosti žluto-modrým barvám • Foto LEGNER JAROSLAV / Sport

Druhý útok Pavel Janků Josef Štraub Roman Meluzín Tento útok válel v polovině devadesátých let, v extralize byl jednu dobu naprosto dominantní. Finále ze sezony 1994/95 jde hlavně za ním. Celé trio se skvěle doplňovalo. Mozkem lajny byl buldok Štraub, centr se skvělou přihrávkou a vůdčími schopnostmi. Protihráčům dokázal pít krev, soubojů se fakt neštítil. „Brněnská“ křídla k němu náramně pasovala. Rychlonohý Janků si vystřílel trofej pro nejlepšího střelce soutěže, na levém křídle udivoval technikou a bruslením Meluzín. Oba zažili ve Zlíně své nejlepší sezony, zahráli si i na MS. Meluzín z nich má dvě zlata. Pavel Janků ukončil kariéru v roce 2011 v dresu Ústí • Foto Profimedia.cz