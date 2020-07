COVID na východě Čech. Hradec stojí, Pardubice čekají na výsledky | iSport.cz

Rostislav Marosz odchází z Liberce do Kladna, do konce roku ale bude hostovat ve Vítkovicích • Michal Beránek (Sport)

Už od 4. srpna by měl startovat letní turnaj Pohár Generali České pojišťovny. Už teď je jasné, že přístup diváků do arén bude výrazně omezen. „Další postup včetně například přítomnosti diváků a jejich počtu bude záviset na vývoji epidemiologické situace a souvisejících opatření, a to ať už na celostátní úrovni nebo v jednotlivých regionech a městech,“ říká tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Další problém ale může nastat právě přímo u účastníků soutěže. V Pardubicích se objevilo podezření na koronavirus u tří hokejistů, kteří už absolvovali testy, a čeká se na výsledek. Příprava zatím pokračuje dál, ale hokejisté, kteří se odebrali na testy, byli od týmu hned izolování.

„Trojice našich hráčů přišla do kontaktu s nakaženými osobami a absolvovala koronavirové testy. Okamžitě byli izolováni od týmu. Vše řešíme podle standardních postupů,“ komentoval situaci východočeský klub.

V Hradci rozhodli už ve středu večer, nástup áčka na led se přesunuje na příští týden. „Mountfield HK reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci v České republice a odloží start společné přípravy na ledě. Členové A-týmu v těchto dnech absolvují testy na přítomnost koronaviru v těle, jejich čtvrteční a páteční tréninky byly proto zrušeny. Na led vyjede hlavní mužstvo v průběhu příštího týdne,“ uvedl tiskový mluvčí Jan Vavřina.

