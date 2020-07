Proti Třinci? Už tak to bylo specifické, derby bude ještě lepší, říká Marosz | iSport.cz

Rostislav Marosz přestoupil z Liberce do Kladna, do konce ledna nicméně bude hrát za Vítkovice • ČTK / Vladimír Pryček

Rostislav Marosz přestoupil z Liberce do Kladna, do konce ledna nicméně bude hrát za Vítkovice • ČTK / Vladimír Pryček

Proti rodnému Třinci už si útočník Rostislav Marosz (29) v extralize zahrál s Olomoucí, Karlovými Vary, Pardubicemi a s Libercem. Teď by si proti Ocelářům mohl zahrát v dresu největšího rivala. Minulý týden se stal posilou Vítkovic. Přichází do konce ledna z prvoligového Kladna. „Už tak pro mě byly zápasy proti Třinci specifické, a když to ještě bude derby, tak to bude ještě lepší,“ těší se kreativní forvard. Předkrmu by se mohl dočkat už příští týden ve čtvrtek, kdy Vítkovice hostí ve druhém kole Generali Česká Cup právě mistrovské Oceláře.

Máte za sebou s Vítkovicemi první trénink na ledě, jaký byl?

„Začátky jsou těžké, ale do toho se dostaneme, bude to lepší a lepší.“

Sportovní ředitel klubu Roman Šimíček vás z ochozů chválil. To je dobrý start, ne?

„Doufám, že mu to zůstane. To chválení.“ (usmívá se)

Do Vítkovic jste přišel minulý týden náhradou za Ondřeje Romana. Co jste na změnu říkal?

„Já jsem rád, že jsem tady. Sice jdu v lednu na Kladno, ale i za těch pět nadcházejících měsíců jsem rád, chci se ukázat v co nejlepším světle. Jsem tady a budu se snažit o co nejlepší výsledky a třeba si říct o smlouvu na další rok.“

Jak jste coby třinecký rodák v minulosti vnímal derby proti Vítkovicím?

„Od žáků je tady zdravá rivalita mezi Vítkovicemi a Třincem, znám hodně kluků, bude to zajímavé. Hecovačky zatím nebyly. V pohodě. Je tady i Lukáš Krenželok, se kterým jsme hrávali v minulé sezoně v Liberci, kluků znám dost, bude to v pohodě.“

Jak a kde jste se přes léto připravoval?

„V Třinci s klukama jsem si dělal letní přípravu. Myslím, že to bude dobrý. Jsem rád, že se hned příští týden hrají zápasy. Jsem spíš herní typ, těším se.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE