Zábranský touží po spolupráci s LFA: Nová sezona? Hrozí velká katastrofa | iSport.cz

Hlavu má v pejru. Samotný hokej jde v podstatě stranou. Kádr Komety má postavený a Libor Zábranský musí prioritně řešit jiné věci. Zápasy s minimem diváků, úbytek peněz, nejistota kolem příští sezony. „Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud někomu vypadne generální partner plus příjmy od diváků, může to mít fatální důsledky,“ říká majitel brněnského klubu.

Přiznává, že tak těžké období v čele brněnského kolosu za šestnáct let ještě nezažil. Pandemie koronaviru přinesla jeho klubu obří ekonomické ztráty. On sám se přes léto drží dál od týmu, aby ho neohrozil možnou nákazou ze všemožných jednání, která musí absolvovat. Libor Zábranský vybízí ke spolupráci s fotbalem, umělci a chce žádat stát o náhradu škod. „Jinak hrozí jedna velká katastrofa,“ nebojí se říct.

Jak si představujete blízkou budoucnost?

„Situace může být kritická pro všechny kluby. Nejen pro Kometu. Měli bychom maximálně kooperovat s LFA (Ligová fotbalová asociace), umělci. Dlouho jsem o tom jednal s Dušanem Svobodou (šéf LFA). Trápí ho stejná věc. Ale fotbal má z televizních práv a přestupů daleko vyšší příjmy než hokej. Pro nás to může být likvidační. O tom jsem přesvědčen. Chceme, ať se APK (Asociace profesionálních klubů) spojí s LFA, abychom pojmenovali tu problematiku, která je napříč nejoblíbenějšími sporty. Primárně jde samozřejmě o návštěvnost.“

Na fanoušcích je zrovna Kometa hodně závislá. I ekonomicky…

„Jestliže máme vytíženost haly 95 % a tento výtěžek ze vstupného nám najednou vypadne, je to obrovská ztráta. Pokud budeme mít na stadionu do Vánoc pět set nebo tisíc lidí, musí se to řešit. Je potřeba jednat o náhradě škod, abychom tuhle složitou dobu nějak přežili.“

Co vás ještě čeká?

„Musíme vyjednat s městem, jak postupovat s fungováním naší arény, protože ji nemůžeme využívat k účelům, ke kterým je uzpůsobená. Vznikly nám i obrovské ztráty ze zrušených koncertů. Provoz nás stojí 23 milionů korun ročně a nemůžeme moct využívat její kapacitu a na samotný provoz si vydělat. Navíc se v této složité době posouvají projekty kolem výstavby nové haly.“

Kde hledat pomoc?

„Klíčová by měla být role Národní sportovní agentury v čele s Milanem Hniličkou. Jenže pokud mám správné informace, z miliardového grantu si profesionální sport asi na moc nesáhne. Je otázkou, zda můžeme mít nějaké legitimní požadavky na tuto agenturu. Ale když si asociace hotelů a penzionů dokáže s ministrem průmyslu vyjednat státní podporu na lůžko, proč bychom se my nemohli bavit o podpoře na sedadlo?“

Co když to nevyjde?

„Bez pomoci vlády bude profesionální sport obrovsky na úbytě. Může to dopadnout jednou velkou katastrofou. Je spočítáno, že v minulé sezoně bez play off přišel hokej o 480 milionů korun. Nikdo nevíme, jak bude vůbec výhledově fungovat ekonomika v celém státě.“

