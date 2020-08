Polák už na ledě: Z Dallasu mi pořád píšou. Kdy naskočí za Vítkovice? | iSport.cz

Rostislav Marosz přestoupil z Liberce do Kladna, do konce ledna nicméně bude hrát za Vítkovice • ČTK / Vladimír Pryček

Do zápasů Generali Česká Cup zatím Roman Polák nenaskočí. Vítkovice už zítra hrají ve Zlíně, ve čtvrtek hostí Třinec. „Tento týden ještě určitě hrát nebudu,“ upřesňuje. „Domluvíme se s trenéry, až se budu na ledě cítit dobře a budu vědět, že se nezraním, tak nastoupím. Do té doby budu trénovat, není kam spěchat.“

Jaký byl první trénink s Vítkovicemi?

„Nestál jsem na bruslích od března, kdy NHL skončila. Po takové dlouhé době to byl celkem ostrý start. Kluci už jsou pár dní na ledě, trénink už vypadá trochu jinak, byl hodně bruslařský. Ale myslím si, že jsem to zvládl. Může to být i horší.“

Zatím máte svou klasickou helmu bez plexiskla, bude velký nezvyk se k němu vrátit?

„Určitě bude. Snažili jsme se trošku zalobovat, Roman Šimíček se ptal, jestli by nešla udělat nějaká výjimka na svazu. Přece jenom, bez plexi jsem hrál patnáct let, ale prý to nešlo, budu si muset zvykat. Musíme přijít na to, jaké plexi na helmu dát.“

V čem vám konkrétně vadí?

„Spíš to je mentální, jsem zvyklý. Vadí mi před očima všechno. Ale to není nic, na co bych si zpátky nezvyknul, nějak to pořešíme. Třeba si plexi trochu zvednu a rozhodčí k tomu snad budou přihlížet. Uvidíme.“

V NHL už je jen pár hráčů bez ohranného štítku, je to známka, že nemáte strach? Že jste připravený puky chytat i do zubů?

„Spíš to bylo dáno stylem hry, jaký jsem hrál. Přišel jsem do NHL jako mladý kluk, měl jsem plexi. Jednou jsem šel na trénink a plexi tam najednou nebylo. Kluci mi ho sami sundali, nemohl jsem si vybírat, jestli chci nebo nechci. Bylo mi odebráno a od té doby hraju bez plexi.“

A jaké pro vás bude zvykání na jiné rozměry hřiště a styl hry? Co bude nejtěžší?

„To nám řekne až čas, uvidíme. Jsem na ledě poprvé a zase tak špatně rozměry nevypadají. Uvidíme, jak styl hokeje. Co se bude chtít hrát. Podle toho se uvidí dál.“

NHL už se v provizorním režimu znovu rozjela, věřil jste, že se to opravdu povede?

„Osobně jsem tomu moc nevěřil, ale povedlo se jim to a jsou tam. Já jsem rád, že jsem tady.“

Sledujete zápasy?

„Vůbec ne. Něco vidím jen na Instagramu, kam dávají kluci různé fotky, jak to snáší v bubble, nebo jak té kopuli říkají.“

Jaké má podle vás šance na Stanley Cup váš bývalý klub Dallas?

„To je těžké odhadovat. Kdo bude mít dobrý start a chytne se od začátku, má největší šanci. Teď jsou všichni na stejné startovní čáře a uvidí se, kdo chytí start.“

Kubalíkova exploze? Super, to samé Ondra Palát

Měl jste dlouho jasno v tom, že se vracet do zámoří nechcete. Přemlouvali vás? Zkoušeli přesvědčit?

„Ne, to ne. Domluvili jsme se, generální manažer mi vyšel strašně moc vstříc, moje stanovisko znal. Proč jsem se rozhodl zůstat, pochopil to. S klukama si volám, s trenérem jsem taky nedávno mluvil, máme dobrý vztah. Že by mě z pracovního hlediska nějak přemlouvali, to vůbec ne.“

Naštvaní nebyli?

„Nebyli, pochopili mé důvody, brali je na vědomí.“

V týmové skupině pořád jste?

„Jsem, ještě mě nevyhodili. Ráno se probudím a mám tam třeba třicet zpráv. Přečtu si, co kluci řeší a jak to snáší. Většinou se tam řeší blbosti, srandujeme, než aby se řešily nějaké důležité věci. Kluci se taky chtějí rozptýlit. Moc jiných příležitostí nemají, když jsou pořád zavření s těmi samými lidmi. To je myslím psychicky hodně náročné, zatím to snáší dobře.“

Vy je na dálku také rozptylujete?

„Sem tam nějaký příspěvek hodím, ale snažím se to omezit, aby mě ještě ze skupiny nevyhodili. Radši do nich moc nerýpu.“

Co jste říkal na explozi Dominika Kubalíka (2+3) v prvním duelu play off?

„Viděl jsem, že měl pět bodů, super. To samé Ondra Palát v přípravě, kluci jsou šikovní. Je vidět, že se dobře připravili.“

Jak se vám osobně Kubalík v NHL bránil?

„Hráli jsme proti sobě snad jen dvakrát a myslím, že nám dal zrovna dva góly z přesilovky. Šikovný hráč, má vynikající střelu a když tam na přesilovce stojí a dostane to na onetimer, tak umí krásně vystřelit. Je vidět, že jim to v Chicagu sedí.“

