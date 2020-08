Sparta trénuje už i s Horákem. Machovský čeká souboj s Neuvirthem | iSport.cz

Pražský klub v čele s generální manažerkou Barborou Snopkovou-Haberovou se již nemohl dočkat, až se na hřišti v holešovické hale poprvé před novým ročníkem objeví všichni hráči Sparty včetně Romana Horáka . Bývalý hráč Podolsku či Växjö se po individuální přípravě na suchu před týdnem přidal ke svým novým spoluhráčům.

Po prvních trénincích se cítí dobře, už se ale velice těší na první start. V jednom útoku se Horák zřejmě potká se sparťanským kapitánem Michalem Řepíkem , kterého dobře zná z národního týmu. „Kdybych si mohl vybírat, tak bych hrál asi s Michalem. Samozřejmě nebudu mít na výběr. Uvidíme, s kým mě trenér postaví. Je tady spousta kvalitních hráčů. Myslím si, že ať už budu hrát s kýmkoliv, tak to nebude problém,“ řekl účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Jižní Koreji.

Vedle stabilních členů kabiny měl Horák možnost si zatrénovat s řadou mladých sparťanů, kteří se snaží proklestit si cestu do áčka. Pokud by ho někdo z nich požádal o radu, nemá sebemenší problém pomoct. Nejprve se ale jako nováček sám musí rozkoukat. "Myslím si však, že ti mladí kluci, co jsou tady, už nějaké zkušenosti mají. Říkat jim tedy, kam mají střílet, asi už nemá úplně cenu," podotkl devětadvacetiletý rodák z Českých Budějovic.

Právě proti klubu z rodného města by měl se Spartou ve druhém utkání Generali Česká Cupu nastoupit příští týden v pondělí. Zápas proti Motoru, odkud se vydal do hokejového světa, bere velice speciálně. Moc dobře zná českobudějovického kouče Václava Prospala, pod kterým odehrál mnoho zápasů v reprezentaci.

Šanci v brance dostane také Neužil

Na společném tréninku samozřejmě nechyběli i sparťanští gólmani pod vedením kouče Petra Přikryla. Matěj Machovský , který se připravuje už na svoji třetí sezonu v rudém dresu, bude nyní mít mezi třemi tyčemi pořádně velkou konkurenci. O pozici brankáře číslo jedna se bude ucházat uzdravený Michal Neuvirth , maskovaný muž s 273 starty v NHL.

Dosavadní jednička souboj o místo nevylučuje. „Když bude Neuvi zdravý, myslím, že si to rozdáme o jedničku, ale vypadá zatím skvěle a cítí se skvěle. Probíráme to spolu pořád, takže si myslím, že to bude jenom dobře,“ řekl Machovský. Silná dvojice však není jedinými gólmany na soupisce Sparty. Do mateřského klubu se po sedmi letech vrátil Jakub Neužil, který předváděl stabilní výkony v Chance lize.

Machovský věří, že i pětadvacetiletý brankář ukáže své kvality také v extralize. „Kuba je jenom o rok mladší než já, takže to není žádný mlaďas. Sice nehrál takhle v extralize, ale má své kvality. Prokazoval je minulý rok v první lize." Kdo ze sparťanské trojice dostane šanci jako první, se ukáže ve čtvrteční bitvě s Plzní.

