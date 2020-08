Vejmelka o pozici jedničky: Nemám jistotu, musím si to sám vybojovat | iSport.cz

Do sezony půjde jako jednička Komety, takhle to majitel a kouč Libor Zábranský v předstihu avizoval. Brankář Karel Vejmelka důvěru cítí, přesto si nemyslí, že má něco jistého. Ví, že musí kvalitu ukázat na ledě. Proti Pardubicím ve vstupním duelu Generali Česká Cupu inkasoval dvakrát (0:2), první gól po vhazování a teči si vyčítal.

Poprvé po pěti měsících si stoupl do brány v soutěžním utkání. A neměl pocit, že je v super formě. „Je to pro mě stejně syrové jako pro všechny. Nic moc,“ pousmál se gólman Karel Vejmelka, na něhož bude Brno v novém ročníku sázet stejně jako v tom předchozím. Jeho pozice je ještě zvýrazněna odchodem mazáka Marka Čiliaka do Českých Budějovic.

Jaký byl první zápas po dlouhé přestávce?

„Zvykáme si po pěti měsících zase na něco nového. Ale je to pro všechny stejné. Musíme se s tím vypořádat. Ve výsledku je jedno, jestli stojíte dva měsíce, nebo pět. Vždycky je pak znát nadšení, že se opět hraje zápas. Chuť je cítit. Každý už chtěl být na ledě.“

Dostal jste zvláštní gól hned po buly, který byl připsán pardubickému mladíkovi Tomáši Zemanovi.

„Náš hráč vyhrál buly a pak to ještě můj bek tečoval. Reagoval jsem na první pohyb a projelo mi to tam. To nic nemění na tom, že se to nemůže stávat.“

Kometa má pár nových hráčů. Co říkáte na skladbu mužstva?

„Je brzy hodnotit. Nicméně tým je složený dobře, tempo jsme měli. Je určitě na čem stavět. Ale musíme se z některých věcí poučit, ukázat si to na videu a už v přípravě na tom pracovat. Aby to v lize mělo úplně jiný rozměr.“

Podle šéfa Zábranského se s vámi počítá do role jedničky. Jste rád za tuhle jistotu?

„Nemyslím, že mám nějakou jistotu. Vnímám to stejně jako každý rok. Není to až taková změna. Místo si musím zasloužit za každou cenu. Udělám pro to maximum. Samozřejmě, že důvěru a podporu cítím větší, ale pořád jde o to, že si to musím já sám vybojovat.“

Jak se hrálo s hrstkou diváků na tribunách?

„Jsme rádi, že vůbec někdo přišel. Lidé se snažili fandit. I pro ně to bylo v poloprázdné hale těžké. Vím, že někteří byli i před stadionem. Klobouk dolů, že měli snahu nás podpořit. To jsme vnímali jako pozitivní věc.“

Proč jste nedali ani jeden gól?

„Škoda první třetiny. Měli jsme tři čtyři tutovky. Nikdo by se nemohl divit, kdybychom vedli 3:0. Tam se to v nás možná trošku zlomilo. Přestali jsme si věřit a Pardubice byly díky tomu víc ve hře. Hra se srovnala. My jsme mohli být klidnější, bohužel jsme neskórovali. Ale myslím, že je to otázka času, kdy to přijde. Byl to první přátelák. Viděl bych pozitivně, že jsme si šance vytvořili. Jen ten klid na hokejkách ještě není.“

Budou vás brankáře v poháru trenéři často střídat?

„Dopředu ještě nevíme, jak to bude. Ale pravděpodobně ano.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE