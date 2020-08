Zákaz stání? Neplatí, zjistily si Pardubice. Fanoušci drželi rozestupy | iSport.cz

Původně to vypadalo na tvrdé ne. „Zatím sektory na stání povolené nejsou a zkusili bychom to bez nich. Některé kluby jsou ochotny tam rovnou dát sedačky, jiné tu možnost nemají, je to finančně náročné řešení,“ vysvětloval epidemiolog Maďar. „Pokud by se ale dalo výhledově zařídit, že lidé nebudou stát za sebou, tak by sektor na stání šlo pustit do úvahy,“ připustil, že v budoucnu by se stání na hokeji povolit mohlo.

Pardubice do sektoru prodávaly lístky už pro první utkání letního poháru. Důvod? Všechno řešily s hygienou. Ta tady neviděla nejmenší problém. „Otevření sektoru na stání jsme konzultovali 4. srpna na společné schůzi s vedením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Podle jejího ředitele MUDr. Antonína Vykydala z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, platného od 27. 7., nevyplývá, že by mělo být otevření sektoru na stání zakázané,“ vysvětlil člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

Domácí fans byli v sektoru celou dobu disciplinovaní, když se před začátkem zápasu sešlo pár lidí dohromady, hned je napomenul pořadatel, že musí dodržovat rozestupy. Poslechli. Nezkoušeli porušovat pravidla, nesundávali roušky. Jediný drobný problém tak nastal s malou částí olomouckých fans, kteří v první třetině fandili vedle sebe a nařízení o dodržování rozestupů neřešili. Od druhé části se už na stadionu neobjevili.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:28. Claireaux, 16:48. Paulovič, 49:02. Mandát, 58:55. Kousal, 59:06. Mandát Hosté: 14:27. Bambula, 47:47. Navrátil Sestavy Domácí: Klouček (Nečas) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ivan, Bučko, Holland – Vondrka, Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Paulovič – Kratochvíl, Zeman, Machala Hosté: Lukáš (Konrád) – Hlaváč, Dujsík, Ondrušek, Černý, Švrček (C), Škůrek, Rutar, Valenta – Ostřížek, Strapáč, Tomeček – Olesz, Kolouch, Kucsera – Gřeš, Handl, Navrátil – Bambula, Mácha Rozhodčí Horák, Sýkora – Frodl, Hnát Stadion enteria arena Návštěva 1649 diváků