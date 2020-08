Extraliga chce plnit haly a kratší karanténu. Plánuje i škrtat platy | iSport.cz

Po několikahodinovém setkání se zástupci hokejových klubů rychle vyhrnuli ven. Žádost o rozhovor? „Ne, díky,“ nikdo nechtěl mluvit o tom, jaký má současná situace dopad na jejich klub. Oficiálně za Asociaci profesionálních klubů pak vystoupil viceprezident Prokop Beneš.

„Soustředíme se na to, abychom státu vysvětlili, že nejsme jen zábava a hraní profesionálů. Jsme ekonomické odvětví, které odvede do státního rozpočtu řádově miliardu korun a jemu teď hrozí problémy,“ pronesl.

Zásadní termíny ani ultimativní podmínky nepadly. Žádné, že pokud se neuvolní opatření ohledně diváků v hledištích, liga nezačne. Extraliga si schválila, že situaci chce s vládou řešit společně s fotbalem. „Řešili jsme spolupráci s LFA, že by se zakotvila smluvně ve formě memoranda mezi extraligou a fotbalovými profesionálními soutěžemi. Spojují nás tři styčné body, zavřená hlediště, tedy dramaticky nízké počty diváků, karanténní opatření a kompenzace v důsledku snížených kapacit,“ oznámil Beneš. „Budeme se bavit se státem. Členové vlády se obecně hokeji věnují, ale tlačí nás čas, takže komunikaci potřebujeme zintenzivnit a řešit případnou pomoc,“ dodal.

Jakou? Kolik peněz hokej potřebuje? Tak daleko se kluby zatím nedostaly. Ale prý se budou potkávat každý týden, pokud situace bude nadále turbulentní. Kdybyste chtěli slyšet, čeho chce nejvyšší hokejová soutěž dosáhnout do 18. září, tedy do plánovaného startu extraligy, tak zásadní požadavek zní zhruba takhle: „Ocenili bychom, kdyby se situace ohledně kapacit na stadionech uvolnila. Klidně za cenu, že přijdou na řadu další podmínky pro nás typu hustší síť stojanů s dezinfekcí, roušky na stadionech. Stojíme o diváky, oni jsou naši zákazníci a chceme hrát pro ně, chceme jich mít co nejvíc v hledišti,“ přiblížil Beneš.

Aktuálně smí na extraligový stadion do každého sektoru s vlastním vchodem a zábranami maximálně 500 diváků s tím, že kapacita může být ale maximálně čtvrtinová, protože fanoušci smí sedět ob jednu řadu a ob jedno místo.

Zaznělo ale, že kluby se budou snažit seškrtat výdajovou složku. Začnou jednat s hráči ohledně snižování jejich platů. „Preferoval bych kultivovanou diskuzi, ale vzhledem k situaci by mělo jít o výraznější škrty, chtěli bychom hráčům navrhnout položku vyšší než jednotky procent,“ uvedl Beneš.

Partnerem pro diskuzi v tuhle chvíli nebude Hráčská asociace. Každý klub bude řešit nepříjemné téma individuálně. „Hráčská asociace v minulosti několikrát deklarovala, že může hráčům něco pouze doporučit. Máme vlastní hráče, kádry, musí s nimi komunikovat každý klub zvlášť. Nechceme hokejisty stavět před hotovou věc a jednat ultimativně. Vůbec, důležitá je diskuze, aby pochopili, o co jde,“ vysvětloval pohled druhý nejvyšší muž APK.

Kluby se v tuhle chvíli nedomluvily, jestli by mělo jít o plošné škrty ve stejné výši napříč extraligou: „Teď neumím říct ano, ani ne. V klubech jsou jiné podmínky i jiné struktury odměn, například různé bonusy. Diskuze by se měla odvíjet v řádech desítek procent. Bude záležet na vývoji ekonomické situace, určitě chceme všem naše pohledy vysvětlovat, hráčům, fanouškům i všem kolem hokeje,“ dodal Beneš.

Kluby se kroutí, bojí se závažného ekonomického dopadu, věří, že jim vláda vyjde vstříc novým mimořádným opatřením s výjimkami v karanténě. Ideální by pro ně byla pětidenní lhůta. Navíc se mluví i o tom, že by se mohl změnit jízdní řád a postupně by se mohla upravit pravidla extraligy, že mistra by mohla určit pouze základní část, tím by hokej mohl dostat víc času na dohrání sezony bez play off. Na setkání se tahle varianta ale oficiálně neprobírala.