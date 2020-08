Karanténa jen pro pozitivní, diváci na stadion. Epidemiolog řekl, jak na virus

Jeden nakažený, celý tým na 14 dní do karantény, velké ligy v ohrožení, stamiliony ve vzduchu. Je to ale opravdu nutné? Podle epidemiologa Jiřího Berana rozhodně ne! Ve světě renomovaný expert zpochybňuje nutnost pravidelného testování před zápasy a v případě pozitivního testu podle něj stačí pětidenní karanténa pro několik hráčů. „Nechápu, proč je nechávají doma,“ říká o hráčích v dlouhé preventivní karanténě. A nabízí své názory i vládě.

V posledních dnech sílí odpor profesionálního sportu v Česku proti přísným omezujícím opatřením v případě pozitivního testu na koronavirus. Mají podle vás současná opatření typu čtrnáctidenní karantény pro celý tým smysl?

„Myslím, že v České republice zatím není znám případ někoho, kdo by byl vrcholový, profesionální sportovec bez skrytého onemocnění, a který by prodělal onemocnění koronavirem těžce. A je velmi těžké někoho takového hledat i ve světě. Proto si myslím, že se nic nestane, když občas vrcholový sportovec toto onemocnění prodělá. Z praxe víme, že když lidi dodržují základní hygienická pravidla, infekční dávka je malá a onemocnění je mírné.“

Fotbalová FORTUNA:LIGA je ale zatím odhodlána hráče testovat před každým zápasem, je to správné?

„Když bude fotbalová liga před každým zápasem testovat pomocí PCR testu na pozitivitu, tak vždycky najdou někoho pozitivního, protože test není stoprocentní. Může tam být dokonce falešná pozitivita.“

Co to znamená?

„Každý test má svoji senzitivitu a specificitu. Tyto testy nejsou stoprocentní, blíží se, ale vždycky tam může být nějaké procento toho, že je člověk falešně pozitivní, nebo falešně negativní. Čím více budete testovat ve zdravé populaci, tím víckrát se může stát, že člověk, který by měl být negativní, je označen jako pozitivní. To se může stát, s tím se počítá. Často se stává, že lidé nemají vůbec žádné příznaky, to může potom dělat velké problémy. A to má obrovský vliv na průběh soutěže.“

Co navrhujete?

„Pokud budou lidé zdraví a nebudou mít příznaky, tak bych v žádném případě prvoligové týmy netestoval. Pokud se budou testovat pravidelně, tak to povede k tomu, že budou uzavřené týmy a budou uzavřené stadiony. Pokud je tým zdravý a nikdo nemá příznaky COVIDu, nemá teplotu, zbytečně bych ho netestoval.“

Jiří Beran Je ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestování medicíny v Hradci Králové a vedoucím Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. V posledních 25 letech se podílel na vývoji nových očkovacích látek a stál za celou řadou úspěšných vakcín. Spolupracuje s Českým olympijským výborem.

Co dělat, když už někdo pozitivní je?

„Pokud někdo onemocní a je mu proveden pozitivní test na PCR, zůstal by v izolaci. Jeho nejbližší kontakty mohou být požádáni, aby byli pátý den od kontaktu s pozitivním člověkem otestováni. Myslím tím spoluhráče, který s ním sedí u stejné skříňky, nebo kdo s ním chodil v posledních třech dnech na večeři, na oběd. Ne celý tým. Pozitivní budou doma, negativní budou hrát, nedával bych je ani do karantény.“

Podobný systém funguje v Premier League, pozitivně testovaný jde do karantény, ale ostatní hrají dál... Tak by to podle vás mělo být?

„Určitě, tak by to mělo fungovat. Když člověka otestujete na začátku, on byl s nakaženým v kontaktu včera, pokud na něj virus přenesl, tak než to zjistíte, bude to trvat čtyři dny. Když ho otestujete pátý den a je pozitivní, přidáte k tomu domácí izolaci. Pokud je negativní, vrací se nazpátek.“

Co ale s argumentem, že inkubační doba viru trvá čtrnáct dní?

„Představa, že pokud někdo není pozitivní pátý den, bude pozitivní čtrnáctý den, je naprosto mylná. Čtrnáctý den je nejdelší inkubační doba, kdy by se měly projevit příznaky. Ale pozitivní je člověk minimálně před polovinou inkubační doby. Pátý den musí být pozitivní. Nechápu, proč je nechávají doma.“

Pusťte lidi na stadiony!

Co si myslíte o diváckých omezeních utkání, kam v současnosti smí v maximálně pěti sektorech po 500 divácích v halách a 1000 divácích na otevřených stadionech?

„Osobně si myslím, že je určitě škoda, že se ty zápasy neobsazují. Přimlouval bych se, aby mohlo být diváků víc. Pokud někdo onemocní na fotbale, na hokeji, není komplikované zjistit, kdo s ním byl v bezprostředním kontaktu, takže by měli jít na PCR test. Pokud se bude vše podřizovat restrikcím, soutěž se ani nerozjede. Některým klubům tvoří vstupné až čtyřicet procent rozpočtu, neobejdou se bez toho.“

Vidíte problém v prostředí hokejových hal?

„Dovedu si představit to, co navrhují některé kluby, to znamená dát větší, nebo skoro úplnou kapacitu s tím, že budou mít fanoušci po určitou část doby roušku. To určitě může fungovat. Na vnějším stadionu si nedovedu představit, že by se lidé za zápas mezi sebou velmi významně nakazili. Pokud půjdou domů a nebudou v hospodě, je to stejné jako jinde.“

Co říkáte na nařízení sedět na tribuně ob místo a ob řadu, je to nutné?

„Já si myslím, že, teď, uprostřed léta, je to naprosto zbytečné. Pokud nám 85 procent onemocnění probíhá bezpříznakově, tak já si nedovedu představit, že konkrétně za mnou sedí někdo, od koho bych mohl dostat tak vysokou infekční dávku, že bych onemocněl. Pokud dostanu malou infekční dávku a lehce onemocním, nic se neděje. Mně se to zdá být zbytečné a drakonické, vzhledem k tomu, kolik lidí na COVID umírá.“

Můžete připomenout aktuální statistiky?

„Z prvních deseti tisíc nemocných zemřelo 330 lidí. Od té doby onemocnělo skoro 9000 lidí, z toho je 60 zemřelých. Smrtnost nám klesla pětinásobně. Hospitalizace je pořád stejná, 110, 120, 130 lidí. Vytvářet taková opatření, která by všechno omezila tak, že lidi budou sedět doma, je nanic.“

Proč ale mezi vašimi kolegy, kteří radí vládě, převládá přísnější strategie?

„Já bych byl velmi rád, kdyby si něco ode mě vzali, protože si myslím, že tomu rozumím. Prošel jsem praxí, patřím k nejvíc citovaným českým lékařům v zahraničí. Mám obrovské renomé i ve světě. Přiznám se, že jsem byl osloven někým z vlády, ale ten kontakt vyhasl.“

Byl byste ochoten ke spolupráci?

„Stoprocentně, já jsem ochoten ke spolupráci kdykoli. A kdykoli dát nějakou radu. Podle mého názoru by bylo dobré, kdybych mohl vstoupit do diskuse a mohl vysvětlil svůj postoj.“

Vidíte v současnosti důvod ke strachu před koronavirem?

„Nevidím důvod ke strachu, vidím důvod k respektu. Určitě není nutné být vystresován, mít obrovský strach. Když se podíváme na to, kdo je nejvíc postižen, jsou to lidé ve vysokém věku s dekompenzovaným onemocněním. Určitě to není mladý, zdravý muž a žena, u kterých probíhá onemocnění lehce. Je dobře dodržovat základní opatření, umývat si ruce, občas obličej, v metru si nasadit roušku. Ale pokud se chci podívat na sport, proč bych nešel, proč by se nám to mělo zakazovat? Je to moje volba, můj život.“