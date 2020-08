Tisíc lidí na hokeji? Manažer Plzně Vlasák: Ztráty můžou být likvidační! | iSport.cz

V hale horko, na prořídlých tribunách diváci po skupinkách, někteří s rouškami na půl žerdi, aby mohli lépe dýchat. V místech na stání, kde býval plzeňský kotel, pusto jak v prérii. Chmurný pohled, bubeník se ale objevil jinde a při nástupu Sparty se pískalo jako obvykle. Jinak publikum spíš sborově tleskalo, lidé by to v tomhle počtu neukřičeli, ještě když mají zakrytá ústa. Na ledě však stejně vládl pražský tým, zápas měl pod kontrolou a vyhrál 5:1.

Na tuhle dobu se hrál slušný hokej, i když pořád ne v plných sestavách, dost hráčů mělo volno. Ovšem příšná opatření zabíjejí hokej víc, než virus sám. Na první domácí zápas Západočechů přišlo 829 diváků, povolená kapacita se ani nenaplnila. Jindy by to třeba v přípravném období vypadalo podobně. Jenže spoustu lidí kromě vedra odrazují restrikce, navíc nikdo neví, jak dlouho a jak tvrdě bude inkvizice ještě zasahovat. „Jestliže bude moct chodit jen tisíc lidí, ty ztráty budou velké pro všechny,“ tvrdí sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Extraliga už probírala plošné snížení platů. Chystáte se je zavést?

„Čekáme, jak dopadnou jednání s Národní sportovní agenturou, potažmo s vládou, v jakém počtu budou lidé moct na stadiony. Od toho se všechno bude odvíjet. Jestliže jich bude moct chodit jen tisíc lidí, ty ztráty budou velké pro všechny. Řekl bych až likvidační.“

V Plzni zatím všechno běží jako předtím?

„V minulých měsících jsme zavedli úsporný režim. Březen a duben byl padesát procent platu a květen, červen pětadvacet. Teď jsme najeli na normální stav, ale čekáme, jak věci dopadnou, jak a za jakých podmínek se rozjede liga. Společnými silami s fotbalem chceme vydobýt co nejlepší podmínky. Pro spoustu klubů je tenhle systém likvidační, pokud má na zápasy chodit tisíc lidí, někde dokonce i míň, podle podmínek na stadionu. Pak to může skončit tím, že se klub bude řítit do insolvence.“

Jak se opatření dotýkají partnerů, když nejsou tolik vidět? Už na to reagují?

„Zatím ne a všem našim partnerům musíme poděkovat, že to běží. Ale všichni netrpělivě čekáme, co se podaří vyjednat a v jakém režimu se extraliga rozběhne.“

Na Slovensku a v Německu už posunuli začátek ligové soutěže. U nás by k tomu mohlo dojít jedině změnou řádům, které stanoví konec na duben. Mělo by to cenu? Nepřipravila by se extraliga v případě posunu o manévrovací prostor?

„Jasně, ale tady zatím taky nevíme. Jednání ohledně Champions League teprve proběhnou, možná bude zrušená a termínů se pak najde víc. Ale zatím není jasné nic, nemění se to z týdne na týden, nýbrž ze dne na den. Musíme počkat a podle toho se pak zařídit. Tohle téma taky padalo, jenže se nedohodlo nic. K vyjednávání jsou pověření lidé a my čekáme, jakým směrem se to bude ubírat.“

