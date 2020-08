Za ty roky jsem hrál s každým, tvrdí Kudrna. Kapitán Buchtele byl slyšet | iSport.cz

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 1:5. Jasnou výhru Pražanů pečetil gólem mladík Klimo VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak první vítězství s výraznějším rozdílem pomůže?

„Ten rozdíl byl hlavně díky výbornému Machymu (Matěj Machovský ). Pochytal plno šancí. Určitě potěší, že se nám podařilo takhle vyhrát. Z našeho pohledu to byl nejlepší zápas, který jsme v tomto turnaji sehráli.“

Znamená to, že si tým po nepříliš přesvědčivých výsledcích začal sedat?

„Hlavně jsme všichni dlouho nehráli. Ale podmínky jsou pro každého stejné. Nebudeme se vymlouvat. Určitě chvilku trvá, než si to sedne, než začneme plnit taktické věci, které od nás trenéři vyžadují. Věřím, že se to bude postupně s každým dalším zápasem zlepšovat.“

Zároveň to vypadalo, že šlo o zatím nejostřejší utkání. Vnímal jste to z ledu stejně?

„Za sebe můžu říct, že zápasy proti Plzni jsou vždycky vyostřené. Mají náboj, ať je to v sezoně nebo v přípravě. Nic jiného jsme ani neočekávali.“

Co vám trenéři kladli na srdce, abyste po předchozí prohře s Kladnem změnili?

„Tam nám utekla druhá třetina, která z naší strany nebyla vůbec dobrá. Ve třetí už jsme hráli celkem fajn, jen jsme nedali góly. Ale z toho výkonu jsme se chtěli odrazit. Už jsme splňovali určité taktické pokyny, které chceme do hry zařazovat a dodržovat. Jak už jsem říkal, s každým zápasem by to mělo být uspořádanější, musíme to formovat hlavně na ligu.“

Máte za sebou náročný týden, těšíte se na odpočinek?

„Hráli jsme tři zápasy během čtyř dnů. Ale jiní to takhle mají též. A hrát je lepší, než víc trénovat. Aspoň se do toho dostaneme a nabereme kondici během utkání.“

K týmu jste se přidal až v poslední vlně, ale nebylo to moc znát. Tentokrát jste nastupoval v prvním útoku vedle Rouska s Pechem. Už jste si říkal, s kým se vám zatím nejlíp hraje?

„V podstatě mi je jedno, s kým mě postaví. Ani na to nespoléhám. Za ty roky jsem nastupoval asi s každým, takže to neberu vůbec tak, abych si vybíral, že k někomu vyloženě musím. Vždycky se snažím odevzdat maximum, řekneme si, jak chceme hrát, a pak jde o to, abychom to dodržovali.“

Sparta měla čtvrtého kapitána, tentokrát nosil céčko Jan Buchtele . Jaký byl kapitán?

„Je super, že se to točí, každý si tu roli vyzkouší. Každý, kdo to céčko měl, si ho zasloužil. Uvidíme, kdo ho dostane příště.“

Byl Buchtele v kabině slyšet?

„Jasně. Honza je slyšet vždycky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:48. Suchý Hosté: 01:38. Zikmund, 22:37. Kudrna, 30:48. Tomášek, 40:48. Dvořáček, 59:13. Klimo Sestavy Domácí: Pavlát (Micka) – Lang, Kaňák, Houdek, Čerešňák, Vráblík, Jiříček – Malát, Musil, Gulaš (C), Stach, Mertl (A), Kantner, Pour, Kracík, Přikryl, Straka (A), Kodýtek, Suchý Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček, Košťálek, Jandus, Kalina, Pavelka, Jeřábek, Chvátal – Rousek (A), Pech, Kudrna, Tomášek, Sukeľ(A), Dvořáček, Buchtele (C), Říčka, Zikmund, Pšenička, Vitouch, Klimo Rozhodčí Svoboda, Šindel – Jelínek, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 825 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE