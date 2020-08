Mountfield v euforii. Chicago pustí Chalupu, domluvený je také Hronek | iSport.cz

Chalupa podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Chicagem dvouletou nováčkovskou smlouvu. Ta mu zaručuje ročně 925 tisíc dolarů v případě působení v NHL a při pobytu na farmě 70 tisíc dolarů plus podpisový bonus 92.500 dolarů. V platnost vstoupí od nové sezony.

"Hrozně moc mě potěšilo, že si budu moct zase zahrát s klukama a nebudu muset jen trénovat do odletu za moře. Na zápasy se těším jako malé dítě na Vánoce. Snad budu pro tým aspoň trochu platný a budeme dál vyhrávat jako doteď. Moc se těším taky na hradecké fanoušky, protože tu jsou opravdu skvělí," řekl Chalupa webu Mountfieldu HK.

Chicago ještě dohrává uplynulý ročník a v sérii 1. kola play off v Torontu prohrává s Vegas 0:3 na zápasy. Podle současných předpokladů vzhledem k situaci s šířením nemoci covid-19 by měly kempy před novou sezonou NHL začít v listopadu a soutěž v prosinci. Vedení ligy ale ještě termíny nepotvrdilo. Nižší AHL stanovila začátek na 4. prosince.

Forward Matej Chalupa has been loaned to Mountfield HK of Czech Extraliga. #Blackhawks https://t.co/mQguZOmEPN — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) August 15, 2020

Zájem hrát za Hradec Králové potvrdil Chalupa už v polovině července, ale tehdy ještě nevěděl, jak se k tomu Chicago postaví. "Kdybych tady začínal, bylo by to super, protože trénink je dobrý, ale zápas nic nenahradí," řekl tehdy Chalupa.

Pražský rodák v uplynulé sezoně extraligy nasbíral v 50 zápasech 24 bodů za sedm gólů a 17 asistencí. Ve 12 utkáních Ligy mistrů pomohl Východočechům do finále sedmi body za pět gólů a dvě asistence. Celkem má Chalupa, jenž hrál i za Plzeň, na kontě v domácí nejvyšší soutěži 128 utkání a 39 bodů za 11 gólů a 28 asistencí.

Hronek, který byl s 31 body za devět branek a 22 asistencí z 65 zápasů nejproduktivnějším českým bekem v základní části NHL, začne sezonu také v mateřském Hradci Králové, odkud v roce 2016 do zámoří odešel.

"Na všem jsme domluveni jak s Detroitem, tak i s Filipem. Jen čekáme na konečné rozhodnutí klubů APK ohledně začátku soutěžního ročníku," uvedl na klubovém webu generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

"Pokud by zvítězila myšlenka posunutí začátku, a my doufáme, že ne, posunuli bychom i podpis smlouvy s Filipem. Je to především kvůli pojistce, kterou má smysl platit vzhledem k její výši pouze v době, kdy se bude skutečně hrát," doplnil Kmoníček na adresu nejlepšího obránce a člena All Star týmu loňského mistrovství světa v Bratislavě.