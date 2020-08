Šéf extraligy Řezníček: Zásadní je, kolik smí chodit diváků. Co testy? | iSport.cz

Pokud se v mužstvu objeví nakažený koronavirem, nebude karanténa plošně uvalena na celý tým. Průlomového rozhodnutí se dočkal nejprve český fotbal, záhy se rozšířilo i na další kolektivní sporty. Hokej však nadšením úplně nejásá. „Pozitivní zpráva, ale bylo by to nejspíš podmíněno pravidelným testováním před zápasy. A to je v hokeji reálně nemožné,“ říká na rovinu šéf extraligy Josef Řezníček.

Nejvyšší hokejová soutěž se hraje častěji než fotbalová. Už proto představuje testování problém. Organizační i finanční. Vyžaduje neúměrně vysoké náklady navíc, tím spíš v době, kdy na stadiony smí v oddělených skupinách nejvýš tisíc diváků, takže kluby těžce prodělávají. „Vychází to zhruba na dva miliony korun na jeden klub. To si nemůže dovolit,“ míní Josef Řezníček. Nejzásadnější je však pro hokej zkrácení povinné karantény a uvolnění kapacit na stadionech.

Zpráva, že v případě nákazy bude izolován pouze infikovaný jedinec, je označována jako průlomová. Myslíte si totéž?

„Je pozitivní, že je snaha omezit karanténu jen na lidi, kteří jsou nakažení. S tím, že se budou dodržovat speciální pokyny. Na to v hokeji manuál máme. Se zmírněním karanténních opatření však souvisí i plán fotbalu testovat před každým zápasem, což je v hokeji reálně nemožné. Přehazováním hracích dnů a kvůli termínům vyhrazeným pro televizní přenosy budeme hrát každý den. Bylo by to velice náročné na logistiku, z vyjádření valné hromady APK minulý týden rovněž vyplynulo, že by to byla i neúměrná finanční zátěž. Hokej v tuto chvíli není schopen přislíbit, že bude testovat před každým zápasem. V tom je rozdíl mezi námi a fotbalem. Zmíněné opatření je nejspíš právě tímhle podmíněno. Ale ještě potřebujeme ověřit, jak by to mělo přesně probíhat.“

Fotbal chtěl omezení dosáhnout i kvůli evropským soutěžím. Pokud by klub nemohl nastoupit, zápas se bude kontumovat. O budoucnosti hokejové Ligy mistrů se zatím nerozhodlo. Jak to vypadá s ní?

„V pátek proběhne jednání představení Champions Hockey League. Rozhodne se, jestli se soutěž 6. října spustí, nebo se to odloží. Existuje scénář, že by se hrálo třeba až od listopadu, ten úplně nejkrajnější počítá se zrušením celé sezony CHL. Pokud jde o poháry, je fotbal taky v úplně jiné situaci. Proto si můžou dovolit tak časté testování. Dneska to vychází zhruba na dva milióny korun na jeden klub. Obávám se, že hokejové kluby do toho nepůjdou. Znamená to takový zásah do jejich financování, že nebudou schopny tohle podstoupit.“

V KHL testují hráče jednou týdně. Chystáte podobnou, úspornější variantu?

„O tom jsme se nebavili. Enormně tlačíme na to, aby se zkrátila délka karantény a uvolnily se kapacity na stadionech, protože to je nejzásadnější. Dostat se na počty diváků, kdy to ekonomicky dává aspoň nějaký smysl. Pokud bychom toho nedosáhli, bylo by to špatné.“

Ve fotbale padl návrh, aby se limity stanovily podle celkové kapacity, tedy aby na větší stadiony mohlo víc, než povolená tisícovka lidí. Tohle jste neprobírali?

„Úplně si nemyslím, že ministerstvo zdravotnictví, potažmo hygiena bude chtít úplně odstoupit od zavedených opatření, jako jsou oddělené sektory a homogenní skupiny. Ale třeba se při jejich zachování můžeme posunout na nějakou padesátiprocentní kapacitu, případně to uvolnit úplně. To je jediná šance.“

Už zazněly názory, že by se extraliga měla posunout, jiné kluby s odkladem zásadně nesouhlasí. Jak to vidíte vy?

„Vycházelo to tak půl na půl. Čekáme na středeční schůzku na nejvyšší úrovni, které se zúčastní zástupci APK, fotbalisté, za Národní sportovní agenturu tam bude Milan Hnilička. Uvidíme, co z toho vzejde. Pak se kluby znovu sejdou a bude se to dál řešit.“

Posunutím by extraliga mohla přijít o větší manévrovací prostor pro případ, že by se situace třeba zhoršila. Mělo by cenu se do toho pouštět?

„Kdyby se nehrála Liga mistrů, přibudou termíny na případné dohrávky zápasů. Já mám na to svůj neměnný názor. Jedna půlka klubů by to odložila a čekala, jak se situace vyvine, druhá říká, ať se začne hrát, ať něco stihneme. Ale jak říkám, bude se to odvíjet od jednání, která teprve proběhnou.“

Neměnný názor, řekl jste. Co si tedy myslíte vy?

„Jsem pro, aby se začalo podle plánu. Ale pořád nemáme jistotu, jestli se CHL rozběhne nebo ne. Pokud se odloží Liga mistrů, nebo by se zkrátila, termíny se zase naplní. Takže jsem pro začít. Ale není vyřešeno, jak hrát za omezeného počtu diváků. Já můžu mít nějaký názor, co se týká sportovně-technických záležitostí, plnění termínů, dohrání, nekrácení soutěže a tak dále. Můj zájem je dodržet rozpis, aby se sehrálo co nejvíc zápasů, protože na to se vážou sponzoři, marketing, vysílací práva. Ale důležitou součást dnes tvoří i diváci. A bez nich potřebujeme nějakou dotaci nebo upravit náklady tak, aby kluby mohly vůbec začít hrát.“

Kdyby šlo takhle dál, může to pro kluby být i likvidační?

„Každým zápasem bez diváků by narůstaly ztráty. Organizace utkání něco stojí. Taky nikdo neví, jak se zachovají sponzoři. To je všechno ve hvězdách. Alfou a omegou je, abychom mohli hrát před diváky, jako se to povedlo třeba ve Švýcarsku. Tam převedli pravomoci na kantony a řekli, že víc než tisíc lidí na stadion smí, ale musí se řídit specifickými pravidly. Klidně pustí pět tisíc s tím, že musí zajistit bezpečnost a zdraví všech účastníků.“

Rozjela se pohárová soutěž, slouží i jako příprava, navíc je léto. Někde to však vypadalo, jako by přísná opatření odrazovala lidi víc, než slunečné počasí. Souhlasíte?

„Určitě. S tím se potýkají všechny kluby, že se lidem s rouškami a za těchto omezení na stadion moc nechce. Platí tam striktní režim, kde se můžou pohybovat, kde ne. To může někoho odradit.“