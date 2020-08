Klepiš si plácl s Kometou. Smlouva je jiná, než obvykle, řekl Zábranský | iSport.cz

Odchovanec pražské Slavie Klepiš působil v posledních sezonách v Mladé Boleslavi, kam přišel během ročníku 2015/16 z Třince. Po minulém extraligovém ročníku mu ale ve středočeském klubu skončila smlouva a byl bez angažmá. Nyní se pokusí zaplnit místo po Plekancovi ve druhém útoku Komety.

„Ekonomicky je to náročné pro všechny, proto jsme s Kubou domluvení na nestandardní smlouvě. Jiné, než je obvyklé,“ přiblížil v rozhovoru pro iSport Premium klubový boss Jiří Zábranský.

„Plekyho odchod nějakou dobu zrál, ale i tak je to pro tým nová věc. Kdybychom nevěřili, že nám Klepiš pomůže, neděláme ho. Od začátku jsem se netajil tím, že chci přivést centra. Ještě v době, kdy tu byl Pleky. Ale variant, kde bude hrát, je víc. Pokud to dopadne, mladí by zase mohli hrát spolu a měli by mít zpátky dravost,“ přemítal Zábranský.

Klepiš, který má na kontě 66 zápasů v NHL a hrál i v KHL či ve Švédsku, v extralize nastoupil k 435 utkáním s bilancí 91 branek a 160 asistencí. V dresu Slavie vyhrál v letech 2003 a 2008 extraligu, s Ufou a Dynamem Moskva v letech 2011 a 2012 získal Gagarinův pohár. Za reprezentaci odehrál 98 zápasů a představil se na pěti světových šampionátech.

