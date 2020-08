Proč se Kometě nedaří? Chybí vášeň fanoušků i Plekanec. Gólmani se trápí | iSport.cz

Nálada v Kometě není optimální. Podívejte se v článku, proč tomu tak je. • FOTO: ČTK Brněnský hokejový kolos v přípravě počítá porážky, trápí se. Klubový boss Zábranský krátil mzdy a v rozhovoru pro iSport Premium mluvil o tom, že chce začít extraligu v říjnu. Kdepak, nálada v Kometě není optimální. Podívejte se v článku, proč tomu tak je.

Odchod Plekance Jediný zápas zvládl v přípravě důležitý centr Tomáš Plekanec. Zkraje minulého týdne oznámil, že z rodinných důvodů (nemoc matky) v klubu končí a vrací se do Čech. Pro tým je ztráta druhého centra, platného ve všech herních činnostech, a jednoho z lídrů kabiny, velkou ránou. Navíc pouhý měsíc před startem extraligy. Jako náhrada přijde jiný veterán Jakub Klepiš. Dokáže ho plnohodnotně nahradit? Kometa si sice ulevila od Plekancova platu, ovšem dostupný hráč podobné kvality na trhu aktuálně není. Klepiš na sklonku kariéry může být jackpot i propadák. Tomáš Plekanec už nebude hrát za brněnskou Kometu • Foto Michal Beránek (Sport)

Nestabilní brankáři Boss Libor Zábranský určil v předstihu gólmanskou hierarchii. Po Čiliakově přestupu do Českých Budějovic se mu to vykrystalizovalo jasně: Karel Vejmelka jednička, za ním Lukáš Klimeš a jako trojka Ondřej Kacetl. V přípravě se měli točit, ale nebylo v plánu, že se budou střídat kvůli gólové náloži. Duely s Olomoucí nedochytali Kacetl ani Vejmelka. První jmenovaný inkasoval z pěti střel třikrát a v 10. minutě mazal z klece. Utkání na Hané pak nesedlo ani Vejmelkovi. (5 branek za 25 minut) „Gólmani chytali velice dobře. Klimson (Klimeš) nás v Hradci hodně držel. I Karel proti Pardubicím. My jim nepomůžeme, v tom je ten průser,“ uvedl bek Filip Pyrochta. Gólman Ondřej Kacetl (vlevo) vydržel v brance Komety proti Olomouci jen 10 minut • Foto ČTK / Šálek Václav

Zoufalá produktivita Po čtyřech partiích má nejproduktivnější hráč týmu na svém kontě dva body! Bída brněnské ofenzivy bije do očí. Kometa rozjela přípravu dvěma zápasy, ve kterých Zaťovičovi a spol. nepadlo do soupeřovy sítě vůbec nic. Puky lítaly všude možně, jen ne na místo určení. Občas cinkla tyčka, scházelo pár centimetrů. Rakouský snajpr Peter Schneider nevypadá špatně, ovšem mladí by měli být výraznější a říct si o větší roli v týmu. Plášek, Horký, Kusko, Šoustal…Zarážející je, že se bodově neprosadil jediný obránce! Všichni jsou na suchu. Podpora zezadu schází. Rakouský útočník Peter Schneider si v utkání vytvořil řadu příležitostí, na Milana Kloučka si ale nepřišel nikdo • Foto ČTK / Václav Šálek

Zábranský v ústraní Přísná hygienická pravidla vzal skoro až do krajnosti majitel a hlavní kouč Libor Zábranský. Dobrovolně se rozhodl, že bude v srpnu dodržovat od týmu odstup. Nechce nikoho ohrozit možnou infekcí. Tréninky i přípravné zápasy vedou tři asistenti, on sedí na tribuně anebo vede jednání o budoucnosti brněnského, potažmo českého hokeje, mimo DRFG arénu. Možná jeho přímý vliv hráčům chybí. Multifunkční Zábranský je autorita, stačí jeho přísný pohled a mužstvo je na špičkách. Nastává čas, kdy by měl sestoupit dolů a velet. Boss Komety Libor Zábranský promluvil o nejistotě kolem nové sezony • Foto Barbora Reichová (Sport)