Kaše po premiéře za Energii: Ofenzivní styl, rychlost. Budeme nebezpeční | iSport.cz

Jen několik málo minut před startem rozbruslení dostali David Kaše a Jakub Lauko pokyn, aby se oblékli. Formality vyřízeny, můžete hrát! Nasoukali se do výstroje a šli na to. K výhře 3:1 nad Mladou Boleslaví přispěl Kaše asistencí. Na ledě byli oba mladící cítit. „Jsem rád, že můžu hrát za Vary,“ přiznává kmenový hráč Philadelphie Flyers.

Jak jste si užil premiéru v dresu Karlových Varů?

„Bylo to super. Vyhráli jsme, takže paráda.“

Můžete popsat hektické chvíle před utkáním? Ještě pár minut před začátkem rozbruslení to vypadalo, že ani nenastoupíte.

„Byl to trochu zmatek. (úsměv) Do poslední chvíle, jsme čekali, jak to bude. V jednu chvíli už to vypadalo, že pojedeme domů, nebo se maximálně koukat na tribunu. Pět minut před rozbruslením nám řekli, ať se oblečeme.“

Jakub Lauko říkal, že už jste se pomalu vsázeli, kdo vyhraje rallye do Kadaně, když nenastoupíte.

(smích) „To ne! Já nejsem takový závodník jako on. Jsem ale fakt rád, že jsme nakonec mohli nastoupit. Už jsem dlouho nehrál, moc jsem se těšil.“

Neměl jste zpočátku těžké nohy?

„Trochu jo. Rozcvička byla trochu slabší, byl jsem rád, že jsem vůbec stihl chvíli na ledě před zápasem. Zpočátku byly trochu tvrdší, pak se to ale rozjezdilo. Když dlouho stojíte, chvíli trvá, než si na to tempo zase zvyknete. Navíc jsem poprvé po letech naskočil v centru. Dělal jsem chyby, musím na tom zapracovat.“

V elitní formaci jste nastoupil vedle Lauka a Jakuba Fleka, dokázali jste si vyhovět?

„Stihli jsme spolu dva tréninky, k ideálu to mělo daleko. S Laukičem se samozřejmě znám dlouho, Kuba Flek k nám zapadl. Výborný parťák, super kluk. Po každém střídání jsme spolu mluvili, říkali si co a jak.“

Jak jste trávil poslední týdny před dohodou s Energií?

„Po příletu jsem byl dva týdny v karanténě. Pak jsem začal trénovat, protože jsem nevěděl, jestli se vrátím na kemp Flyers před play off. Když jsem se dozvěděl, že zůstávám v Česku, dal jsem si dva týdny pauzu. Potom mi volal agent, že Phila chce, abych začal hrát doma, tak jsem zase začal makat. Začali jsme shánět tým, pro mě bylo důležité, že to mám blízko domů do Kadaně. Jsem rád, že tu můžu být.“

Rozhodlo pro Karlovy Vary i ofenzivní pojetí hry, kterým se tým pod koučem Martinem Pešoutem prezentuje?

„Určitě, to bylo hodně důležité. Hraje se tady parádní hokej, minulý rok si myslím, že se to potvrdilo. Hraje se hodně ofenzivně, do rychlosti a tento styl by mi mohl vyhovovat. Teď se to potvrdilo, jen to musíme trochu zjednodušit vzadu. Myslím ale, že můžeme být pro všechny soupeře hodně nebezpeční.“

Stíháte sledovat sérii Philadelphie s Montrealem?

„Když hrají v normální čas, tak se dívám. Abych ale vstával ve dvě ráno, to fakt ne.“ (smích)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:59. Koblasa, 38:29. Koblasa, 44:23. Flek Hosté: 34:25. Stránský Sestavy Domácí: Novotný (Bednář) – Kotvan, Šenkeřík – Kowalczyk, Weinhold – Graňák "A", Plutnar – Lauko, Kaše, Flek – Koblasa, Černoch, Kohout – Beránek, Machač, Kadlec – Redlich, Skuhravý "C", Vondráček – Hladonik Hosté: Růžička (Zeithaml) – Hrbas "C", Šidlík – Dlapa, Pláněk "A" – Bernard, Fillman – Cienciala, Szturc, Flynn – Strnad, Najman, Kousal – Kousal, Alderson, Zbořil "A" – Jääskeläinen, Lunter, Bicevskis – Stránský Rozhodčí Hodek, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1095 diváků