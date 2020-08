Lauko s Kašem ve Varech: Chaos před premiérou. Rallye Kadaň? Ne, hrajete! | iSport.cz

Byly to pořádné nervy. „Je to špatné. Nejsou vyřízené transferkarty, ani jeden hrát nebude,“ říkal ještě hodinu před utkání zklamaně Martin Pešout, trenér a sportovní manažer Karlových Varů. Moc si přál zámořské posily Jakuba Lauka a Davida Kašeho hned poslat do zápasu. Nejvíc si přáli hrát samotní hráči.

O patnáct minut později zazvonil Pešoutovi mobil. „Vše je vyřízeno, můžou hrát!“ zněla zpráva. Pouhých pět minut před začátkem předzápasového rozbruslení se nadšení mladíci začali kvapem navlékat do výstroje. „Moc času nebylo. S Kašičkou už jsme si říkali, kdo bude dřív doma v Kadani. Když nám řekli, že můžeme hrát, byli jsme asi do dvou minut oblečení,“ smál se po zápase Lauko.

Rád byl i kouč Energie. „Kluci i my sami jsme měli eminentní zájem, aby mohli hned nastoupit. Mění se tím veškerá hierarchie v mužstvu, potřebujeme co nejvíce zápasů, aby si všichni zvykli na svoje trochu jiné role. Zákonitosti kabiny jsou dané, je nutné, aby si to sedlo. Moc děkuju našemu managementu a svazu, že se to stihlo.“

Jak je formálně složité dostat do extraligy borce patřícího klubu NHL? Nic snadného. Základem je, že musí chtít všechny tři strany. Hráč a oba kluby. Největší svízel číhá logicky v Severní Americe. Ne každý manažer má zájem své koně pustit do Evropy.

„Pomohli nám agenti obou kluků. Šlo ale hlavně o vstřícnost těch klubů. Trochu mi pomohlo, že jsem byl ve Flyers na stáži a pár lidí tam znám. Trochu se to urychlilo. Klíčové bylo, že Philadelphia i Boston měly zájem, aby oba kluci hráli. Na jejich rozvoji je potřeba pracovat. Výhoda tohoto hostování je oboustranná, to naštěstí chápali i manažeři. Jednalo se zhruba týden, dolaďovaly se smlouvy mezi organizacemi, pak jsme dojednali hráčské kontrakty. Poté se čekalo jen na formality,“ popisuje Pešout.

Smlouvy podepsali oba mladíci do 5. listopadu. V kempech se pak mají hráči hlásit 15. listopadu, zatím však vůbec není jisté, zda se tak opravdu stane. Zákulisní hlasy mluví o tom, že je možné, že příští sezona NHL vůbec nezačne.

Pešout věří, že Lauko i Kaše do systému jeho týmu zapadnou. Karlovy Vary se poslední sezony prezentují pohledným hokejem založeném na aktivitě, bruslení a ofenzivě.

„Po odchodu Rachůnka s Grígerem jsme hledali hráče, na které bychom finančně dosáhli. Pro nás to v konkurenci extraligy byl prakticky neřešitelný problém. Tým jsme sice doplnili, ale rozdíloví hráči se naskytli až teď. Chceme, aby náš herní projev neutrpěl. Pro nás nemá cenu brát hráče, který by nám nezapadl do systému, byť by to byl jakýkoli borec z NHL. Snažíme se o náš styl, oni se nám opravdu hodí. I pro český hokej je skvělé, že tady budou hrát,“ doplňuje Pešout.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 3:1. Vítězná premiéra pro Kašeho s Laukem

Prozradit finanční detaily dohody odmítl. Údajně však nejde o žádné horentní sumy, nejsou ani zdaleka nejlépe placenými forvardy v kádru Energie. „Dohodli jsme se, že nebudeme zveřejňovat jejich platy. Můžu ale říct, že to odpovídá našim finančním možnostem. Jsme rádi, že oba kluci sem šli za hokejem a ne za penězi. Upřednostnili náš klub a chuť hrát tady před lepšími penězi, čehož si cením.“

V duelu s Mladou Boleslaví naskočili Lauko s Kašem spolu v prvním útoku. Vedle nich zaujal místo ostrostřelec Jakub Flek. Právě ten se po souhře s Kašem radoval z gólu. Energie porazila Bruslaře 3:1 a přiblížila se postupu do play off.

Lauko, kmenový hráč Bostonu Bruins, odehrál první zápas od 26. prosince minulého roku, kdy si v úvodním utkání domácího juniorského mistrovství světa zranil po pár sekundách na ledě koleno. Rekonvalescence trvala téměř osm měsíců. „Těšil jsem se strašně, pocit zápasu mi moc chyběl. Fakt jsem si to užil,“ přiznal úlevu.

Karlovy Vary toužily přivést do svých řad ještě jednoho snajpra ze zámoří. Zálusk měli a stále mají na dělostřelce Los Angeles Martina Frka. „Bohužel u něj je situace jiná,“ svraští čelo Pešout. „Frk má jednocestný kontrakt, Kings si ho chtějí podržet. Nechtějí riskovat zranění. Jsme ale připravení, že kdyby dostal souhlas, nabídneme mu smlouvu.“

