Kometa v nepohodě, prohrává a nedává góly. Řeší příchod útočníka z Liberce

Lukáš Klimeš v brance Komety dělal, co mohl, pětigólový příděl od Pardubic ale ani on nezastavil • ČTK / Josef Vostárek

Pět zápasů. Pět porážek. Do rozjezdu soutěže zbývá pořád ještě hodně času. Ale letní turnaj Kometě nevyšel. Hrubě. Nechytil ji ve formě. Nastřílela jen pět gólů, její gólmani tahali puky ve velkém z vlastní branky. V Pardubicích nakonec taky, i když Lukáš Klimeš povolil až v posledních deseti minutách. Do té doby vedlo Dynamo jen 2:1, jenže v závěru se modré dresy rozpustily.

„Snažili jsme se bodovat, ale zase se to nepovedlo. Bylo to i hodně o speciálních týmech, soupeř využil dvě přesilovky, my jen jednu, navíc jsme v jedné naší početní výhodě inkasovali,“ štvalo jednoho z brněnských trenérů Radka Bělohlava.

V Kometě se chystají změny. Jednou je už avizovaný příchod útočníka Jakuba Klepiše, který s klubem poprvé v úterý trénoval, ale na zápas zatím neodcestoval. Potřebuje dohonit manko, poznat nové spoluhráče. Do akce by mohl jít poprvé ve čtvrtek proti Hradci. „Jak se cítím po prvním tréninku? A můžu sprostě?“ rozchechtal se v rozhovoru pro web Komety. „Ne vážně, na ledě jsem byl zatím jen čtyřikrát, k tomu se připojilo ještě cestování v noci do Brna, takže jsem toho moc nenaspal. Nechci se na nic vymlouvat, jen to bude chvilku trvat, než se začnu cítit komfortně,“ vykládal. „Jsem ale za tuhle šanci hrozně rád. Přece jenom ne každý se může dostat do Komety,“ doplnil.

Klepiš by měl být náhradou za Tomáše Plekance. Novým mužem do kabiny by mohl být i Jakub Valský, jehož příchod se podle informací deníku Sport aktuálně řeší. Kometa potřebuje agresivní typy. Útočník, který patří Liberci, by jí mohl dát větší drajv i hloubku v sestavě.

„Chybí nám důraz do brány a ještě další věci musíme zdokonalit,“ vypočítával po porážce s Pardubicemi kouč Bělohlav. Často se opakuje ten samý scénář. Kometa je v koncovce hodně jalová, prohraje a věří, že příště to bude lepší. Třeba v první třetině s Dynamem dokázala jezdit. Postupně ale zhasla, jako kdyby jí povolila koncentrace.

V srpnu nepřipomíná mocný klub. Spíš se hledá. Přitom na východ Čech dorazila s hodně silnou sestavou i s Peterem Muellerem, Peterem Schneiderem, Martinem Zaťovičem nebo Petrem Holíkem. Kometa má na české poměry dál nadstandardní kádr. Jen přes léto výsledkově nešlape.

„Čas před extraligou se krátí. Zatím nám to vůbec nejde. Doufám, že se z toho rychle otřepeme. Ve hře jsou velké chyby, které si musíme ukázat. Je tu pár nových hráčů, teprve se do toho dostáváme. Je potřeba víc bojovat, víc se o to poprat. Nedáváme góly. I na tréninku to musíme rvát do brány, i když jsou tam naši gólmani. Jinak to do sebe asi nenatlučeme,“ dobře si uvědomuje obránce Filip Pyrochta.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:59. Tybor, 38:34. Vála, 49:39. Tybor, 54:30. Mikuš, 58:18. Mikuš Hosté: 33:57. Schneider Sestavy Domácí: Klouček (Nečas) – Kolář, Nakládal, Mikuš, Hrádek, Vála, Holland, Jelínek – Blümel, Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Vondrka, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Zeman. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Gulaši, Freibergs, Pyrochta, Zábranský, Mikyska, Němec, Bartejs – Zaťovič, Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek, Střondala, Horký – Kunc, Kusko, Šoustal. Rozhodčí Lacina, Pilný – Klouček, Ganger Stadion enteria arena Návštěva 1458 diváků

Tabulka skupiny C: 1. Mountfield HK 5 3 1 0 1 17:11 11 2 Pardubice 5 3 0 1 1 17:10 10 3. Olomouc 5 3 0 0 2 17:17 9 4. Kometa Brno 5 0 0 0 5 5:18 0