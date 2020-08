Klepiš po vítězné premiéře za Kometu: Se Zaťovičem bude teď těžké vydržet

Pořád to má v sobě. Ladný skluz, šikovné ruce, přehled ve hře. Centr Jakub Klepiš (36) se uvedl v Kometě nadějným výkonem. Byť proti Mountfieldu (3:2) při první výhře brněnského týmu v přípravě nebodoval, naznačil, že mu pomůže. „Když vám řeknu, že jsem na tom fyzicky dobře, zítra to dostanu sežrat od Zaťoviče,“ zasmála se posila z Mladé Boleslavi v rozhovoru pro iSport.cz. S kapitánem se pořád hecují, v rozhovoru ho zmínil ještě jednou. Ti dva si nic nedarují.

Jak jste spokojený sám se sebou po premiéře v brněnském dresu?

„Osobní pocit je momentálně na druhém místě. Byl to můj první zápas po pěti, šesti měsících. Moc jsem toho nenabruslil. Já jsem k sobě kritický. Vím, že to může být jenom lepší. Za týden budu tam, kde bych chtěl být.“

Ale nevypadalo to špatně.

„Chtěl jsem samozřejmě co nejvíc přispět k tomu, abychom vyhráli. Proher v přípravě už bylo dost. Je na prd pětkrát prohrát, ale stalo se. Dnes to chtělo za každou cenu vyhrát. Jsem rád, že se to povedlo. Věřím, že formu načasujeme a začneme sezonu dobře. Myslím, že to půjde nahoru.“

Trenér Libor Zábranský točil lajny nepravidelně. První dvě dostávaly víc prostoru. Jak jste se v tom orientoval?

„Po první třetině jsem si říkal, že budu hledat kyslíkovou bombu. (úsměv) Nebyl jsem na to zvyklý. Ale je to vše o pár trénincích a zápasech. Každý chce hrát co nejvíc. Když některé lajny hrají víc, neznamená to, že jsou důležitější než ty další. Někteří hráči zase odváděli super práci v oslabení. Když jsem hrál proti těm mladým klukům Komety, bylo znát, že jsou strašně šikovní a mrštní.“

Vám to ve druhém útoku klapalo?

„Myslím, že s Vinniem (Vincourem) a Petem (Schneiderem) to bude fajn. Oba jsou výborní hokejisté. O Petovi jsem vůbec nic nevěděl, ale hned na prvním tréninku jsem viděl, že je šikovný. Dobrý bruslař, šikovný na puku. Dal i nějaké góly. Navíc se s ním dá domluvit česky. Znám ho tři dny a je to velký sympaťák. Pořád se culí. Vypadá to, že je pohodář.“

Podepsal jste údajně nestandardní kontrakt. Co to znamená?

„Je to nestandardní smlouva. Na tento dotaz ať kdyžtak odpoví pan Zábranský. Je to podepsané, tak doufám, že to platí.“ (úsměv)

Váhal jste, jestli do toho za těchto podmínek jít?

„Ne. Když jsem dostal tu možnost, neváhal jsem ani chvíli. Nebylo co řešit.“

Kde byste byl nebýt lasa z Komety?

„Nevím, co by se mnou bylo. Nějaké nabídky jsem měl, ale nebylo to nic, co by se mi líbilo. Uvědomuju si svůj věk a situaci v extralize. Nikdo se o starší hráče nepřetrhne. To je mi jasné.“

Utkání rozhodl dorážkou v poslední minutě Martin Zaťovič. Chodí teď v šatně s rukama nad hlavou?

„Před zápasem tam seděl jako hromádka neštěstí. Pak ho to trefilo do prsou nebo kam. Přišli jsme po zápase a byla ho klasicky plná kabina. Bude těžké s ním do zítřka vydržet.“ (úsměv)

Proč jste skončil v Mladé Boleslavi? Byly za tím opravdu jen hokejové důvody?

„Na Bolku neřeknu špatné slovo. Nepokračuju tam, protože klub chce jít jinou cestou, hrát na mladé kluky. Nezazlívám jim to a vůbec nejsem zhrzený. Tak to v hokeji chodí.“

