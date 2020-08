Záruba o GM Hostákovi: Docení ho až časem. Proč na ČT nedostane Zlín?

Martin Hosták po třech letech ve zlínských službách dostal od klubového vedení díky a sbohem. Z pozice generálního manažera a jednatele Beranů se vrátil tam, kde to moc dobře zná, na kanál ČT sport. Byla to rychlovka a žádné velké překvapení. Vlastně se s tím před někdejší odbočkou do křesla zlínského GM oba rozloučili. Už ve čtvrtek Martin Hosták mohl s expertským komentářem na Zlín narazit. Ale nakonec ne… „Necháme tomu čas,“ říká Robert Záruba, šéfkomentátor ČT sport.

Jak to bude s nasazováním Martina Hostáka, počítáte s ním pro zápasy týmu, který za poslední tři roky do detailu poznal?

„Zrovna ve čtvrtek vychází kombinace, která se nabízí. Pardubice proti Zlínu. Martin vždycky komentuje v Pardubicích, protože to má z domova z Hradce Králové blízko. Ovšem teď napoprvé to ještě vynecháme. Vím jistě, že Martin by to zvládl s přehledem, jako profesionál, ale necháme to ještě trochu uležet.“

Těší vás, že se k vám známá tvář vrací?

„Jasně, samozřejmě. Až mě překvapilo, že Martin byl ve Zlíně tři roky, přišlo mi to jako rok nebo dva. Taková epizoda, která se skoro nestala. Tímto se vracíme do klasického dřívějšího obsazení. Skupina expertů se nám trochu rozrůstá, máme větší přetlak než dříve. Ale ono se to nezdá, přenosů bude dost, zase kolem dvou set.“

Jak jste sledoval a vyhodnotil Hostákovu zlínskou štaci?

„Po sportovní stránce bych nedával plus ani minus, ale rovnítko k možnostem zlínského týmu. Pod Martinem se neudělal senzační úspěch, na druhou stranu ani průšvih. Nebyla sezona, ve které by vyloženě hořeli, byť se jim předpovídala. Z hlediska ekonomického vidím Martinovo angažmá pro Zlín jako obrovský přínos. Svojí pracovitostí a schopnostmi klubu hodně dodal. V manažerských vodách je zdatným vyjednavačem, zvládl obrovský kus práce. Tak to je. Myslím, že ji docení všichni až po rekonstrukce haly, kterou Martin připravil, akorát nebude u konečného výběru firem. Což myslím, že ho až tak nemrzí, ale jsem přesvědčený, že pro novou tvář stadionu Luďka Čajky udělal maximum možného.“

Kdo vlastně koho oslovil k návratu do ČT? Martin Hosták říká, že volal on vám s možností návratu, jak jste se před léty společně domluvili.

„Teď přemýšlím, jak to vlastně bylo… Jako každý rok jsme se potkali na míčovém sedmiboji, bavili jsme se o tom, že došlo k úpravě jeho smlouvy ve Zlíně, kterou on přijal. Možná překvapivě, ale přijal. Zdálo se, že to pojede dál, ale za týden, možná za dva mi volal, že končí. Ačkoli se s klubem dohodl na další spolupráci, přesto odešel. Tak trochu divný konec.“

Bylo hned jasné, že se Martin Hosták vrátí mezi vás?

„Martin je podobný případ jako David Pospíšil, který si kdysi krátce odskočil pracovat do Pardubic. To jsou lidi, s nimiž se rozloučíte a víte, že když se budou chtít časem vrátit, bez nejmenších potíží se opětovně naváže na dřívější spolupráci. Ti kluci znají perfektně know-how, přijdou zpět do televize a jako by z ní nikdy neodešli. Navíc perfektně vstřebávají i nové věci, které se vždy chystají. Jsme na sebe navázáni i lidsky. S lidmi jako je Martin či David zvládneme veškeré novinky postupem daleko rychlejším, než kdybychom zaučovali někoho nového. S Martinem jsme po dobu jeho zlínského angažmá v kontaktu moc nebyli, až ke konci. Vím, jak je obecně těžké shánět peníze do sportu, pro hokej to platí také. Martin to měl na starosti ve Zlíně, získal jsem od něj k tomu pár poznatků, postřehů. Trochu mi v tomto směru rozšířil obzor.“