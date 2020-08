Zlín vítězí i bez peněz. Místo es šance pro mladé, kouč sní o posile z NHL

Kromě odchovance-juniora Suhrady, jenž se vrátil z Finska, nepřišel žádný nový hráč. To je unikum. Trápí vás to?

„Nestěžujeme si. Mančaft je velmi dobrý. Nezpochybňoval bych ta jména. Posily? Na to já odpovídám, že máme silný a vyrovnaný tým. Útočné formace jsou vyvážené, v obraně je zkušenost i mládí. V bráně to samé.“

Mladý Daniel Huf se hodně zlepšil, že?

„Huf udělal jednoznačně velký pokrok. Už loni odchytal pár zápasů. Je to povzbudivé. Máme i Michala Kořénka, který odchytal výborný zápas s Přerovem i v Třinci. Nějak ti kluci musí začít, tohle je ta příležitost pro ně. A taky potvrzení toho, že si poradíme s odchovanci. Nicméně, Kaša (Libor Kašík) zůstává jedničkou.“

V útoku válí Jakub Šlahař, jenž byl dlouho v ústraní. Až na prahu třicítky vylétl a dnes je jasně nejproduktivnějším hráčem domácího poháru.

„Otázka u něj zní, proč až teď a ne dřív. Ale všechno má svůj čas. Chceme přesvědčit, že nejsme žádný outsider. Jen musíme být všichni zdraví a připravení.“

Nechybí vám zahraniční esa Ralfs Freibergs a Valentin Claireaux?

„O oba jsme stáli, ale možnosti jsou takové, jaké jsou. Oni jsou teď v jakože lepších týmech a záleží, jakou tam budou mít pozici. Zatím nám nechybí. Tady to na nich bylo naložené, měli prostor a byli vidět. Jejich místo zaplní mladí hráči, rýsují se tam zajímavé věci. Zase poskočí, nejsou jen do počtu. Netrápí nás to, není to pro nás žádná hanba. Kdybychom byli SK Baťa, stavěli bychom třeba jiný tým. Jsme zvyklí pracovat s tím, co máme. Spousta kluků, které jsme vytáhli nahoru, tu šanci může a umí využít. Váží si toho, neberou to jako samozřejmost.“

Jste za této situace rád, že se extraliga uzavřela?

„Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. My jsme byli optimističtí. Osobně jsem si myslel,