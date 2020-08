Rvačky, emoce a postup Liberce. Možná toho bylo moc, shodli se hráči

Na to, že je stále teprve konec srpna, dostali ve středu večer fanoušci v holešovické Tipsport areně vydatné hokejové menu. Bylo napěchované emocemi, tvrdými střety i šarvátkami. Skoro jako by šlo o utkání klasického play off. Duel čtvrtfinále Generali Česká Cupu mezi Spartou a Libercem nakonec skončil remízou 2:2. Díky výhře v prvním utkání slaví postup Bílí Tygři.

Zápas bavil všechny přítomné. Diváky, hráče i trenéry. „Je těžké srovnávat srpen s play off, ale emoce tam byly velké. Charakter hráčů na obou stranách je takový. Nikdo nechce prohrát, ať nastoupí na led v lednu, květnu nebo srpnu. Bylo to vidět,“ popsal svůj pohled kouč Liberce Patrik Augusta.

Několikrát se na ledě strhly mely, kdy vzduchem létaly pěsti. „Nijak krotit jsem to ale nemusel. Kluci vědí, že chvilkově vám emoce pomůžou, ale dlouhodobě pak mají negativní efekt,“ dodal Augusta.

Velmi aktivní byl při strkanicích forvard Bílých Tygrů Radan Lenc. „Možná toho bylo až zbytečně příliš. Nebyla to pro nás jen příprava, ale ostrý zápas. Chtěli jsme postoupit.“ Do střetů se dostal například s Janem Buchtelem nebo 120kilovým obrem Milanem Jurčinou. „Nic osobního, byly to dohry normálních soubojů,“ doplnil Lenc.

Právě Jurčina, který naskočil v nové sezoně vůbec poprvé, se po souboji s libereckým útočníkem předvedl jako slušný atlet. Mohl by například házet oštěpem či diskem. Když po konfliktu spadla Lencovi helma na led, slovenský hromotluk ji čapnul a vzteky ji zpoza vlastní brány vymrštil až do středového kruhu. Neztratil by se ani jako hráč curlingu.

Jinak byl ale v utkání Liberec přesnější, důraznější a viditelně sehranější. Odehrál už několik duelů v top složení lajn, zatímco Sparta se kompletní zatím téměř nesešla. Trenéři Tygrů se sestavou nemíchají, vytvořili útoky a od počátku pilují jejich souhru. Žádné kvedlání.

Sparta musela dohnat dvougólové manko v prvního zápasu (2:4), avšak stejně jako pod Ještědem, i doma začala hrát pozdě. Góly střílela výhradně ve třetí třetině. „Trápilo nás to i loni. Nevím, čím to je, ale musíme na tom zapracovat,“ kroutil hlavou Michal Řepík, který se do sestavy vrátil po lehkém zranění po dvou týdnech.

Za stavu 2:2 se Pražané pokusili dvě minuty před třetí sirénou dohnat ztrátu při hře bez brankáře. To se jim ale nepovedlo. Zápas tedy skončil plichtou, dvojzápas tak ovládli Liberečtí skóre 6:4 a postoupili do semifinále Generali Česká Cupu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:16. Tomášek, 46:19. Řepík Hosté: 02:30. Rychlovský, 33:31. Lenc Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Jurčina, Pavelka, Jeřábek, Dvořák, M. Jandus – Kvapil, Horák, Řepík (C) – Rousek (A), Sukeĺ, Tomášek – Buchtele, Říčka, Forman – Zikmund, D. Vitouch, Dvořáček. Hosté: Kváča (Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandič, Hanousek, Derner, Štibingr, Kunst – Birner (A), Filippi, Bulíř – Rachůnek, Gríger, Lenc – Šír, Jelínek (C), Zachar, Vlach, A. Najman, Rychlovský. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Ondráček, Špůr Stadion Tipsport arena (Praha - Holešovice) Návštěva 1 423 diváků

HC Sparta Praha

Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec

Vše o klubu ZDE