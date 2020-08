Myšák zpátky v Litvínově: Připadal jsem si zmatený, ale bude to lepší

V prvním utkání v Plzni jste sehráli dobrý zápas (2:2), i když jste přišli o dvoubrankové vedení. Mrzí vás, že v poháru končíte?

„Jo. O naší prohře rozhodl začátek. Nastoupili jsme do zápasu a už jsme prohrávali. Vstup se nám nepovedl.“

Za necelé tři minuty jste prohrávali 0:2. Ovlivní to hodně psychiku mužstva?

„Určitě ano. Ale je potřeba ukázat, že jsme tým, máme charakter, umíme zabrat. Bohužel jsme na začátku dostali blbé góly. Snažili jsme se však makat dál.“

Jak se zapracováváte do týmu vy?

„Cítím, že každým zápasem je to lepší. Přece jen není jednoduché zase přepnout na úplně jinou ligu, ještě když jsem byl čtrnáct dní zavřený doma. Ale trenéři mi hodně pomohli. Po zápase v Plzni si mě vzali na video, probírali jsme to, protože jsem tam byl trošku zmatený. Přišlo mi to tak i když jsem se viděl na záběrech. Určitě mi to prospělo, pomohli mi i spoluhráči.“

Je velký rozdíl skočit z kanadské juniorky zpátky do českého extraligového týmu?

„Tam se hraje úplně jiný styl, všechno mi přijde jiné. Ale za Litvínov jsem hrál předtím, věřím, že se do toho dostanu rychleji. Už jsem se cítil zase líp než v minulých zápasech. Myslím, že je i vidět, že rostu každým zápasem. Věřím, že to bude pořád lepší.“

V čem to bylo nejtěžší?

„V Kanadě jsou mladí hráči, hodně se bruslí, je to hodně o taktice. Stalo se mi v Plzni, že mi tam několikrát projel hráč, a vyplynulo to z mojí nedůslednosti, protože jsem to čekal jinak a možná jsem byl zvyklý na něco jiného. Ale to není výmluva. Byla to moje chyba a takové věci prostě musím eliminovat a s tím mi pomohli trenéři. V obranném pásmu se to už zlepšilo, bohužel v první třetině jsme dostali gól, že jsem si puk špatně přebral. Ale spíš to byla chyba v komunikaci.“

Jak vnímáte nový trenérský štáb?

„Pan Országh zažil kariéru v NHL, pan Sýkora je dobrý trenér, není o čem debatovat. Zkušení, super lidi, kteří mi pomáhají. Jsem strašně rád, že to tak je, a za každý den, který s nimi strávím, vidím nové věci, a je to příležitost se zlepšit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:51. Zygmunt, 41:44. Myšák Hosté: 02:20. Suchý, 02:44. P. Musil, 17:28. Kantner, 33:58. Stach, 44:51. Eberle Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka (A), Balinskis, L. Doudera, Kudla, Štich, Háva – P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Helt, M. Hanzl (A), Myšák – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Pavlát (Micka) – Budík, Jiříček, Lang, Stříteský, Houdek, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Přikryl. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 494 diváků

