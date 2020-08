Problémy před ELH! Pohár odložen: Plzeň testuje, u Tygrů tři nakažení

Tomáš Vlasák varuje: Kluby se mohou řídit do insolvence • HC Škoda Plzeň

Během pondělí testy prokázaly zatím tři případy nákazy COVID-19 v libereckém mužstvu. V Plzni by situaci tak rázně neřešili, kdyby se dnes nemělo hrát. I tam se našli jedinci s příznaky nachlazení a zvýšenou teplotou, ale zda jde či nejde o koronavirus, měly prověřit testy. Západočeši přesto situaci nahlásili hned, už proto, aby Třinec nejezdil zbytečně.

„Aktuálně je testován zbytek hráčského kádru včetně realizačního týmu. Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a postupuje dle jejich pokynů,“ píše se i ve zprávě libereckých Tygrů. Bližší informace klub neposkytl, o dalším postupu prý bude informovat. Ani série Plzně proti Ocelářům oficiálně zrušena nebyla, vedení soutěže rozhodne až na základě výsledků testování.

„Mohou být různé. Může být jeden pozitivní a pak by následovala nějaká hygienická opatření, nebo může být Plzeň úplně negativní. A pak budeme hledat východisko tak, abychom sérii nějakým způsobem zachránili,“ vyjádřil se ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček po oznámení problémů Plzně.

Formálně jsou odloženy jen úterní zápasy. Odvety se mají hrát za týden. Další postup Řezníček neupřesnil, ale uvedl, že vzniklou situaci ve spolupráci s kluby řeší. V případě, že by se utkání nemohla uskutečnit ani v náhradním termínu, rozhodla by o jejich osudu sportovně-technická komise ČSLH. „A s největší pravděpodobností by zápas kontumovala,“ uvedlo vedení svazu v tiskové zprávě.

Nejhorší dosud byla situace v Českých Budějovicích, které minulý týden měly 28 případů koronaviru. KHS ovšem vyšla klubu vstříc a povolila zdravým hráčům trénovat izolovaně po malých skupinkách. V Plzni koncem minulého týdne prodloužili platnost opatření, zahrnujících zákaz vstupu pro veřejnost, rodiče hráčů, novináře a fanoušky do zázemí a hlediště obou hal, na tréninky mužstva, utkání mládeže. Zavedli je tam koncem července, kdy týmy zahájily přípravu na ledě a hlásily případy nákazy mezi hokejisty. Litvínov tehdy musel do čtrnáctidenní karantény. Ze soustředění mládežnických výběrů si onemocnění přivezli do klubů juniorští reprezentanti, podle informací Sportu mezi nimi bylo i pět plzeňských.

Současné opatření klubu s tím nesouvisí. Hráči dál fungují ve zpřísněném režimu, ten však lidé z jejich blízkého okolí nemají. Odložení zápasu nemá spojitost ani s tím, že se hokej dosud hrál za účasti velmi omezeného počtu diváků. Kluby bez peněz za vstupné prodělávají, na druhou stranu postup do finále představuje jistou prémii 500 tisíc korun. Vítěz poháru obdrží celkem milion.

„Jakékoliv finále je velkou motivací. Jsem moc rád, že jsme v turnaji došli tak daleko. Další postup je určitě velkým lákadlem,“ potvrdil plzeňský trenér Ladislav Čihák. Kdyby se zápas nakonec kontumoval, Západočeši k odvetě do Třince za stavu 0:5 snad už ani nemusí jezdit.

Ve středu se na jednání Asociace profesionálních klubů může rozhodnout, zda extraliga začne v plánovaném termínu 18. září, zatím však není jasný ani osud pohárového semifinále. Odvety se mají hrát 8. a 9. září. Extraliga má jednat rovněž o povinném testování na koronavirus.

Jedinci, kteří nemoc prodělali, jsou vedeni jako uzdravení a na testy nemusí. V tom má paradoxně trochu výhodu nováček z Českých Budějovic, jehož nákaza zasáhla nejvíc. Další věc je, kdo náklady na plošné testování zaplatí a jak je pravděpodobné, že výsledky všech dopadnou negativně, aby se mohlo všude hrát.

