Tybor má střeleckou fazónu. Dynamu si sedají útoky, navíc dorazí Zacharčuk

Rychle jezdí, rychle mluví. A taky dává góly. Radoslav Tybor je teď nahoře. V přípravě sází jeden gól za druhým, celkem jich už je šest, poslední vstřelil Zlínu, když při přesilovce v klidu počkal na clonu a vypálil pod horní tyč. Libor Kašík šel k ledu, jen se při trefě na 2:0 ohlédl za černou šmouhou, která mu letěla kolem ucha.

„Jsem rád, že mi to tam padá. Ještě, aby to vydrželo,“ klasicky zůstal při zemi slovenský útočník. Už poznal i špatné časy, když Pardubice opouštěl v sezoně 2015/16. Po 17 zápasech měl tehdy jen dva přesné zásahy. Postupně ale zase ožil. Rozstřílel se v Trenčíně, pak ve Vítkovicích a minulý rok znovu za Dynamo. Teď má na kontě 96 extraligových tref, za sebou dvě osmnáctigólové sezony. Na podzim mu bude 31 let, ale rychlost ho neopustila, naopak se dostavil větší střelecký klid. „Teď je to pořád příprava, ale klíčové je, aby to takhle šlo i v sezoně. Vždycky je ovšem lepší, když vám to tam před sezonou padá, uklidníte se,“ vykládal po zápase se Zlínem.

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 5:2. Dynamo postupuje do semifinále! Rozhodl Mandát

On vpravo, uprostřed Robert Kousal. To fungovalo už v minulém ročníku. Nalevo jim teď létá dvacetiletý Matěj Blümel. „Nějaké góly se nám už podařilo dát a určitě jsou věci, které se dají pořád vyladit. Věřím, že se ještě zvedneme a bude dávat i víc branek,“ doufá Tybor.

Dřív mu to v Pardubicích skvěle lepilo s Lukášem Radilem a Lukášem Nahodilem. Nové spojení vypadá minimálně stejně efektivně. „Vždycky je lepší, kdy hrajete s někým delší dobu. S Kousym se hraje výborně, už se známe, to je plus. A Matěj je výborný hokejista, skvělý bruslař. Bude si chodit pro puky, nedělá mu problém se srážet. Hodně kotoučů pro nás vybojuje, takže dost věcí je pro nás pak snazších,“ řekl Tybor.

Pardubice ale neporazily Zlín jen silou prvního útoku, který dal dva góly. Stejně produktivní byla i druhá formace díky trefám Jana Mandáta. Už od závěru minulého ročníku funguje jeho spojení s Vladimírem Svačinou a Patrikem Poulíčkem. Šance měla i třetí formace. Ofenzivní řady si sedají slušně. „Jako trenér vám řeknu, že bychom si představovali, že si vytvoří ještě větší počet příležitostí. Velmi často se ale dostáváme na normu pěti vstřelených gólů, což je super,“ poznamenal asistent trenéra Michal Mikeska.

Takže finální složení na extraligu, kterým může už zamíchat jedině případný nástup Martina Kauta? „Asi bych měl teď mlžit, je to tak?“ usmál se Mikeska. „Ne, pořád nevíme, stále o něčem přemýšlíme. V kanceláři si nahazujeme různé varianty, co bychom mohli udělat, ale zatím není důvod nic měnit,“ dodal už vážně.

A o víkendu by měla dorazit už posila do defenzivy. Konečně se prý podaří dopravit Stěpana Zacharčuka z Ruska do Česka, což je v době koronakrize docela těžká mise. Velkou zbraní ale každopádně může být rozjetý Tybor, který první pohárové utkání ve Zlíně vynechal, protože asistoval u porodu. V Pardubicích ale dál pokračoval ve svém střeleckém představení.

Moravská parta se nedala. Dlouho držela těsný výsledek, chvíli to vypadalo na prodloužení. „Až do konce bylo o co hrát. Myslím, že jsme z téhle soutěže vypadli čestně,“ trefně poznamenal kouč Robert Svoboda. Ano, Zlín nepříjemně kousal a vysoko napadal. Což je zase jeho vzkaz pro start extraligy.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:05. Mandát, 36:31. Tybor, 38:31. R. Kousal, 47:12. Holland, 56:40. Mandát Hosté: 41:05. Fryšara, 48:24. Dufek Sestavy Domácí: Klouček (Nečas) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Bučko, Vála, Holland, Hrádek – Blümel, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Vondrka, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Zeman. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, Dluhoš, Ferenc, Suhrada, Nosek (C), Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (A), J. Ondráček – Köhler, Fryšara, Dufek – P. Sedláček, Šlahař, Václavek – Karafiát, Sebera. Rozhodčí Hodek, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena