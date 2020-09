Zámořské posily! Kometa bere Hájka a Zbořila, přetlak odnese Zábranský

Nakoukne Jakub Zbořil v této sezoně konečně do NHL? • Profimedia

Obránce New York Rangers Libor Hájek posílí na začátku nové sezony hokejisty Komety Brno • profimedia.cz

Kometa sice kvůli zvýšené teplotě několika lidí z klubů zastavila tréninky i přípravné zápasy, přesto zároveň posiluje kádr o dvě zajímavá jména ze zámoří. V extralize by měli za Brno válet dvě mladí obránci – Jakub Zbořil (23 let, naposledy farma Bostonu v Providence, AHL) a Libor Hájek (22, New York Rangers)!