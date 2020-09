Vrbata a Nedorost otevřeně: Je na čase zveřejnit peníze v extralize!

Krizoví manažeři? Vlastně ano. Byť se Mladá Boleslav odmrštila od pevného sepětí s první ligou či baráží a ubytovala se v extralize, nástup Radima Vrbaty a jeho kumpána Václava Nedorosta do klubu výrazně proměnil její vnímání. Jako jedni z mála dokážou uvést do života žádoucí rovnici: Výrazně zlevníme – výrazně zlepšíme. „Nevymýšlíme nic nového, jen trváme na zdravých principech. A neuhneme,“ odpovídají na otázky, zkoumající jejich know-how. A mají také průlomovou myšlenku: „Konečně zveřejněme veškeré smlouvy v extralize,“ žádají.

Oba dokonale poznali svět NHL a některé klíčové body zapracovávají do tuzemských reálií. Jak vidno z výkazu poslední sezony, pánové vědí. Ačkoli Radim Vrbata opustil oficiálně post sportovního ředitele a agendu předal Václavu Nedorostovi, oba dál po sportovní stránce a ruku v ruce skládají novou těžkou váhu extraligy s iniciály BK. Přitom s daleko menším obnosem financí než kdykoli dříve. Zato s výraznější porcí logiky a rozvahy.

Hokej pořád dusí doba covidová. Jak podle vás ovlivní chod extraligy a co si s tím vším počít?

NEDOROST: „V našem případě je uspokojující fakt, že nemáme jediného nemocného, dorost a juniorka už si tím prošly. Snažili jsme se áčko trochu lépe izolovat, nikoho do kabiny nepouštíme, ale upřímně, stejně to nejde ohlídat ze sta procent. A nikdo z nás nebude hráčům nařizovat domácí vězení. Museli bychom i manželkám hráčů nakázat, aby nechodily ven. To je nesmysl.“

VRBATA: „Každý klub na to pochopitelně kouká z ekonomického pohledu, což chápu, ale podle mě sezona začít musí. Jinak by klubům hrozila ekonomická i sportovní likvidace. Jako dobrý tah se ukazuje uzavření všech soutěží.“

Vy jste přitom na uzavření soutěže měl opačný názor.

VRBATA: „Ano, ale to byla reakce na trošku jinou situaci, kdy svaz navrhoval soutěž zavřít na dva roky a nechat ji nabobtnat na 15 a následně až na 16 týmů. A taky to bylo v době, kdy člověk hodně naivně předpokládal, že stát bude mít za půl roku v září v ruce manuál, který bude myslet na všechny možné scénáře této krize a podle nějž se pojede. To, že se bude takhle vařit z vody a nařízení se budou dělat podle reakcí na Twitteru, nikdo nemohl tušit. Vlastně asi tušil, Tomáš Král. Takže ano, uzavření všech soutěží pro následující sezonu vnímám jako správný krok.“

Dokázali byste s hlavou nahoře přežít život v bublině NHL, v níž se nachází týmy bojující o Stanley Cup?

NEDOROST: „Já ano. Ty nejlepší týmy v tom budou tři měsíce, ovšem většina dávno povypadala. Mít 24 týmů zavřených na tři měsíce na dvou místech v Kanadě, věřím, že by se všichni zbláznili. Začalo semifinále pro čtyři nejlepší týmy, teď už hráči cítí, že ke Stanley Cupu je blízko, že se jim vyplatí zatnout zuby a dotáhnout to do konce. S vědomím, že za dvacet let nebude nikdo řešit, za jakých okolností k poháru došli.“

VRBATA: „Asi je to otázka na kluky, kteří v tom byli, ale mně přijde, že to berou v pohodě od začátku. I právě díky tomu, že jsou celou dobu na jednom místě. Normálně by při play off cestovali tam a zpět, čas by trávili hlavně v letadle, doma u rodiny by se sotva otočili a už šli zase do práce. Jasně, pár dnů volna by našli, ale jinak je režim play off podobný jako teď. Hotel, letadlo, autobus, zimák, trénink, zápas, dobrý spánek. Nějaké extra volné dny nejsou. Věřím, že to někomu občas leze na palici, ale není to nic nepřekonatelného. Spíš mi přijde unikátní, jak to vedení ligy dokázalo zorganizovat, jak jim to funguje. A skvělý je i přístup hráčů. Já to vidím jednoznačně pozitivně.“

NEDOROST: „Od první chvíle mají zápasy skvělou úroveň. S ohledem na to, že se hraje bez diváků, klobouk dolů. Nádhera! Všichni by se měli dívat a učit přístupu profesionálů z NHL. Čtyři měsíce byli bez ledu a po pár týdnech společné přípravy se dali fyzicky neskutečně do kupy. Hrají dlouhá prodloužení, den pauza a pak znovu na to. Někdy hned i druhý den. A nikdo si na nic nestěžuje. Vážně před všemi smekám.“

Oba jste nasáli způsob, jak se hokej dělá v NHL. A leccos se snažíte převést do českých podmínek. Zdá se, že to jde. Boleslav uzdravujete, omlazujete, funguje vám skauting, ve výsledku šetříte majitelům peníze. Takhle si to představujete?

VRBATA: „Jasně, že jsme inspirovaní venkem, převážně NHL a řadu věcí se snažíme aplikovat na zdejší prostředí. Nic geniálního tu nevymýšlíme, jde jen o osvědčené, základní věci, které jsou prověřené. Ale zatím jsme nic nedokázali, jsme teprve na začátku.“

NEDOROST: „Není to tak, že bychom přišli a vymysleli něco nového. Jen o hokeji přemýšlíme a děláme ho tak, jak by podle nás fungovat měl. Ať se děje, co se děje, trváme na nastavených pravidlech a tvrdé práci. U kohokoli.“

VRBATA: „Klukům se snažíme říkat všechno na rovinu a maximálně upřímně. Nejde jen o nás dva, ve sportovním úseku nebo celkově v klubu nejsme sami. Obrat k lepšímu podle mě nastal nástupem trenérů Miloše Hořavy, Radima Rulíka a Pavla Patery. To byl klíčový impuls pro klub i pro mě osobně. Zjistili jsme, že hokej vidíme stejně nebo podobně. Do toho naskočil Nedo. Používáme selský rozum, nehrajeme žádné hry, chováme se férově. To samé očekáváme od druhé strany.“

NEDOROST: „Hráče vybíráme podle našich interních požadavků. Komu něco chybí, toho sem nebereme. Anebo odsud postupně odchází. Klíčová je pracovitost, kvalita bruslení, schopnost zapadnout do herního systému, jaký chceme předvádět.“

VRBATA: „Pracujeme s myšlenkou, že extraligový hráč musí mít cíl neustále se zlepšovat, chtít se dostávat do lepších soutěží. Myslet na NHL, na KHL, na Švédsko, Švýcarsko nebo Finsko. A tomu podřizovat všechno. To je základ. Nenabíráme sem kluky, pro něž je Boleslav konečnou stanicí a oni si sem přijdou jen něco vydělat. Chceme, aby sem hráči chodili rádi a s vědomím, že po sportovní stránce na ledě a mimo něj dostanou perfektní servis. A že tu obdrží roli, která jim bude sedět. Aby vycítili, že záleží pouze na nich, kam to dotáhnou, protože zázemí k tomu dostanou. Zářným příkladem jsou třeba Tomáš Zohorna, který odsud podepsal Pittsburghu a Pavol Skalický, jenž si vybojoval angažmá ve Finsku a má také šanci na NHL.“

NEDOROST: „I Žiga Jeglič dostal zajímavou, lukrativní nabídku z ciziny. Sice nás odchody oslabily, ale zároveň jsme hrozně rádi, že se kluci dostali ven a zdaleka neřekli poslední slovo. Znovu a stejně budeme pracovat na dalších, aby se z Boleslavi odrazili dál.“

Přitom česká klasika bývá opačná. Udržet hráče za každou cenu, klidně ho i přeplatit. A pak si kluby stěžují, jak nenažraní hráči a jejich agenti jsou…

VRBATA: „To je neudržitelný ekonomický model, zvlášť v této době. Slyšíte, čtete o tom každý den. Takhle… Týmy jako Třinec, Sparta, asi i Kometa,