Winter Classic ve Špindlu podpoří i Dědek. Jágr láká další kluby

Program hokejových zápasů, které jsou naplánovány před polovinou prosince pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, by se mohl za příznivých okolností rozšířit. Nahrává tomu velký zájem o akci, diváci již skoupili většinu vstupenek. Akce získala nového titulárního partnera, hrát se bude jako D+D Real Winter Classic 2020. Oznámili to organizátoři na středeční tiskové konferenci v Praze.

Dosud bylo potvrzeno, že ve čtvrtek 10. prosince odstartují mimořádnou akci zápasy juniorů. Den poté se mají o prvoligové body utkat Kladno s Vrchlabím (12:00), poté mohou fanoušci sledovat duel českých a slovenských legend (16:00). V sobotu je na programu v poledne souboj stejných zemí v parahokeji a od 16 hodin extraligová bitva Mountfieldu Hradec Králové s pražskou Spartou.

Na pondělní tiskové konferenci prozradil svůj velký zájem zúčastnit se akce také Vsetín. A toužil by hrát ideálně proti Kladnu. „Varianty a nápady jsou. Zvlášť poté, co jsme viděli, že ten zájem lidí byl obrovský. Tři měsíce před akcí máme skoro vyprodáno. Oslovujeme různé kluby, jsou různé varianty. Pokud by ale bylo všechno v normálu, tak věřím, že se tam ještě něco přidá,“ uvedl hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr.

Vstupenky z předprodeje velmi rychle mizí. „Jsme mile překvapení, že v dnešní těžké době mají lidé zájem o hokej a akce podobného typu. Na pátek je k dispozici už jen pár lístků, o moc více jich nezbývá ani na sobotu. Věřím, že do konce září bude úplně vyprodáno,“ přiblížila spolumajitelka pořádající agentury Eniva Andrea Bársony.

Projekt získal významného partnera v podobě firmy D+D Real, společnosti nového majitele pardubického hokejového klubu Petra Dědka. „Mám velkou radost z toho, že se Andrea s Jaromírem do takového projektu pustili. Ne všichni chtějí organizovat projekt, který přináší starosti a nemusí přinést zisk. V regionu bydlím a podnikám, takže mi přišlo logické se s tím projektem spojit. Je mi velkou ctí ho podpořit,“ podotkl Dědek.

„Je to pro nás takové razítko, že Petr Dědek věří, že půjde o úspěšnou akci,“ řekl Jágr, který je spoluorganizátorem akce. „Pro nás je tohle strašně důležité. Snažili jsme se najít partnera, kterému je blízký ten region. Jsme moc rádi, že ho nyní máme,“ doplnila Bársony. Již dříve uvedla, že rozpočet akce se pohybuje okolo 33 milionů korun.

Provizorní stadion s tribunami pro 7500 diváků bude postaven přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru. Organizátoři věří, že zápasy pod širým nebem nezhatí ani zásah vyšší moci v podobě další vlny pandemie koronaviru. „Jsme připravení na všechny možné varianty,“ ujistila Bársony. „Tím, že prodáváme vstupenky přes internet, víme, kdy si kdo kupoval kterou vstupenku. Pokud by došlo na omezení počtu diváků, těm posledním zájemcům v pořadí by se to pak na základě toho vracelo,“ dodala.

Jágr si obavami dopředu hlavu nezatěžuje. „Beru to tak, že to je nepříjemná situace, ale my ji nemůžeme nijak ovlivnit. Můžeme jen čekat a doufat, že ta nařízení celý projekt nijak výrazně neovlivní. Byla by to obrovská škoda. Věřím, že se vše začne víc a víc zlepšovat a postupně tady budeme mít život, jaký jsme měli před covidem,“ řekl Jágr.

Osmačtyřicetiletá legenda se těší na čtvrtý duel pod širým nebem. V roce 2009 hrál Jágr v Utkání hvězd KHL na Rudém náměstí v Moskvě, o tři roky později nastoupil ve Winter Classic v NHL za Philadelphii proti Rangers a v roce 2014 za New Jersey opět proti Rangers.

Sparta již letos pod širým nebem hrála. V Drážďanech na fotbalovém stadionu Dynama před návštěvou 32.009 diváků, jež znamenala nový rekord soutěže, porazila Litvínov 3:2. Šlo o čtvrtý extraligový duel pod otevřenou oblohou.

V lednu 2016 se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě, o pět dnů dříve hráli Brňané s Plzní. V roce 2011 se hrál hokej na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno.