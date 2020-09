Když kluby mění design. Trend poráží historii, proč se fanoušci bouří?

Prakticky každý rok se některý z klubů rozhoupe k více či méně radikálním změnám. Všichni před novou sezonou upravují dresy, ladí detaily. Někdo změní název, například díky příchodu nového generálního sponzora nebo změně majitele. Jiný překope celou klubovou identitu, zboří ji a postaví nanovo.

Důvody ke změnám jsou různé. „Liší se to. Z naší zkušenosti je to nejčastěji fakt, že identita je zastaralá a nevyhovuje současným požadavkům na široké spektrum kanálů, na kterých značka musí komunikovat. Týká se to zejména problému nemožnosti značku zmenšit, protože je příliš složitá, nebo chybí nějaký zástupný symbol, který by dokázal značku v těchto aplikacích dobře reprezentovat. Dalším častým důvodem ke změně může být nový majitel, který má o vizualitě svou představu a nechce se smířit se současným stavem,“ vysvětluje grafik Jan Šlégr.

Z tuzemských extraligových klubů přistoupily během letní přestávky ke změně dva. Karlovy Vary a Pardubice. Zvolily cestu jednoduchosti. Energie má v logu velké „E“, Dynamo zase velké „D“. Na západě Čech úplně zmizela z klubových barev dlouho zažitá žlutá a zelená, které nahradily bílá, šedá a černá. Fanouškům se podle prvních ohlasů inovace líbí, totéž však nejde říct o pardubických fans, kterým se nový erb zrovna nezamlouvá. Chybí jim v něm větší souznění s městem, především symbol koně.

„My našeho koně máme rádi, bude dál chodit po zimáku jako maskot, ale nejsme Dostihový spolek. Je jiná doba, musíme myslet i na online svět,“ komentoval změnu předseda představenstva Pardubic Ondřej Heřman.

Stejné jen čtyři kluby

Když se podíváme na loga před deseti lety, stejné nebo maximálně podobné logo mají v nejvyšší soutěži pouze Litvínov, Plzeň, Liberec a Vítkovice. Všichni ostatní prošli transformací. Byly to proměny zdařilé? Dokážou české sportovní značky držet světové trendy?

„Kvalita se velmi různí. Zvláštní je, že vůbec nezáleží na tom, jak je klub velký, bohatý nebo úspěšný.