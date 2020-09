Schneider: Hraje se tady tvrdší hokej než ve Švýcarsku. Obdivuje Červenku

Lukáš Klimeš v brance Komety dělal, co mohl, pětigólový příděl od Pardubic ale ani on nezastavil • ČTK / Josef Vostárek

Do školy chodil v Bratislavě, ve Znojmě, maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích. Proto mluví Peter Schneider plynně slovensky i česky, s aklimatizací v Brně neměl problém. S Američanem Peterem Muellerem pro změnu klábosí anglicky. „Je to o hodně lehčí jazyk než čeština,“ usměje se dynamický útočník, jenž ve švýcarské lize obdivoval Romana Červenku. „V minulé sezoně tam byl nejlepší,“ domnívá se. Jinak je jeho vzorem Jaromír Jágr. „Takhle má hrát křídlo,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. V přípravě vstřelila posila Komety v šesti zápasech tři branky.

V elitní přesilovkové pětce hrajete snajpra v mezikruží, který má zakončovat. Pochopil jste brzy, co se po vás chce?

„Je vidět, že už si docela dobře rozumíme. Já se snažím udělat prostor pro hráče kolem mě. A když to dostanu na střed, zkouším dát gól. To je můj úkol. Proto hodně trénuju střelbu. Rád dávám góly. Taky chci přinést týmu energii, tlačit se do branky, být pro soupeře otravný. Doufám, že spoluhráčům pomůžu. Vím, že v minulosti ta přesilovka fungovala dobře. A pořád funguje. Pokusíme se, aby to vydrželo.“

2 Na dvě sezony se upsal v Brně rakouský útočník Peter Schneider, jenž v minulém ročníku působil ve švýcarském Bielu.

Už jste nažhavený na extraligu?

„Jasně. Nejradši bych hrál dneska nebo zítra. Minulý týden jsme neměli žádný zápas, tak se hodně těším. Už platí, že to v pátek začne, což je dobře. My chceme hrát a taky mít na tribunách fanoušky. Je důležité, abychom nehráli na prázdném zimáku.“

Kvůli zvýšené teplotě některých lidí v klubu jste měli skoro pět dní volno. Zajel jste si do Rakouska?

„Ne ne, byl jsem doma a trénoval jsem. Byl jsem si zaběhat, abych zůstal fit a neztratil kondici. Teď je nejdůležitější, aby tělo pracovalo tak, jak má, a člověk byl v nejlepší možné formě.“

Jak se cítíte v týmu?

„Hodně dobře. Líbí se mi tady. S klukama si rozumíme, máme dobrý kolektiv. Když přijde nějaká krize, snáze se pak z ní dostanete. Všichni společně a s úsměvem. Nebudeme na sebe řvát, zůstaneme pozitivní. Moje výhoda je, že umím česky a můžu se bavit s každým.“

V přípravě jste narazili na pár extraligových soupeřů. Co vám to ukázalo?

„Myslím, že to bude něco trošku jiného, než jsem byl zvyklý. Ještě bude chvíli trvat, než pochopím, jak tady všechno přesně funguje. Už jsem poznal, že se tu hraje víc do těla, je to tvrdší hokej a brání se těsněji než třeba ve Švýcarsku. V útoku mám Kubu Klepiše, což je hodně dobrý bruslař. Umí nahrát, vystřelit. Prostě všechno. Je skvělý příklad toho, jak se má hráč starat o své tělo. Zatím jsme toho spolu moc neodehráli. Věřím, že chemie mezi námi bude.“

Spoluhráči říkají, že jste hodně pozitivní typ člověka. Sedí to?

„Každý rok se snažím být víc a víc pozitivní, veselý. Myslím, že to pomůže všem, nejen mně. Chci mít vždycky dobrou náladu. Ale samozřejmě je potřeba brát hokej vážně, ne jen srandovat v kabině.“

Už jste si zvykl, že trenér Libor Zábranský střídá lajny dle svého pocitu a klidně pošle na led jeden útok ob střídání?

„Tohle jsem předtím moc neviděl. (úsměv) Když jsem to zažil poprvé, byl jsem trošku překvapený. Ale on ví, co dělá. S mančaftem už toho hodně vyhrál. Jeho systém je zvláštní, ale funguje. Pokud chceš něco vyhrát, musíš udělat něco jiného než soupeř. Hráč musí být furt připravený. Nikdy neví, kdy půjde na led.“

Žijete v Brně sám?

„Je tady se mnou přítelkyně. Studuje na univerzitě, což není sranda. A máme pejska, který jí dělá společnost, když nejsem doma.“

Je pravda, že se vám hodně zamlouvá styl Romana Červenky, jehož znáte ze Švýcarska?

„Neskutečný hráč. Vidí led, je silný na puku, umí nahrát. Ofenzivně je to velmi chytrý hráč. Minulý rok byl podle mého názoru ve Švýcarsku nejlepší.“

