Třinecká posila Jašek: Chci dokázat, že už nejsem jen malý Lukášek

Společně s Filipem Zadinou a Josefem Kořenářem je Lukáš Jašek posilou třineckých Ocelářů ze zámoří pro rozjezd extraligy. Útočník patřící Vancouveru se do klubu, kde vyrůstal, vrací po třech letech. Jak moc se změnil? „Už nejsem takový ten malý Lukášek, co tady hrál v šestnácti letech,“ usmívá se Jašek tři dny před rozjezdem soutěže. „Je mi dvacet tři, mám už větší zkušenosti s hokejem.“

Z Třince jste v roce 2017 přestupoval do Liberce. Čím to, že jste se teď ze zámoří vrátil znovu k Ocelářům? Co rozhodlo?

„Jsem tady doma, mám tady rodinu a přátele. Byla to jediná varianta, kterou jsem měl v hlavě. Je dobře, že to tak dopadlo.“

Nebyli z toho v Liberci naštvaní?

„Spíš budou možná zklamaní, ale takový je sport. Navíc tady podle všeho budu jen dva měsíce.“

Jaké to je, nevědět, jestli bude angažmá jenom na dva měsíce nebo na celou sezonu?

„Je to takové zvláštní, člověk nikdy neví. Za sebe se musím soustředit na každý trénink a zápas, co tady budu. Co bude dál, to se uvidí. Teď myslím jen na páteční zápas v Brně. Chci se tady ukázat, dlouho jsem tady nebyl. Doufám, že se štace vydaří.“

Nakolik se změnil Lukáš Jašek, který odcházel z Třince?

„Jsou to tři roky, už nejsem takový ten malý Lukášek, co tady hrál v šestnácti letech. Teď je mi dvacet tři, už mám větší zkušenosti. Už nehraju juniorský hokej, pár let jsem u mužů, už na to mám.“

A jak moc se ve vašich očích změnil třinecký tým?

„Ani moc ne, spíš jsou tady mladší kluci. Co si pamatuju, tak je tady dost lidí z juniorky, s kterými jsme vyhráli titul (2016).“

Jaký jste měl pocit ze svých výkonů v přípravě a poháru?

„Musím říct, že moc dobrý ne. Necítil jsem se úplně nejlépe. Bylo to i tím, že jsem šest měsíců nehrál zápas. Věřím, že to bude postupem času jen lepší.“

Pomůže vám, že jste se v posledním zápase, ve finále poháru, gólově prosadil v Pardubicích?

„Psychicky to určitě pomůže. Hlavní je, že jsme vyhrávali. Neprohrávali jsme, zvedali jsme se každým zápasem jako tým. A u mě to snad taky půjde nahoru.“

Co od sebe čekáte v ostrých zápasech?

„Chci se předvést a ukázat, že už nejsem ten malý Lukášek, co tady dříve hrál. Chci s tímhle týmem hlavně vyhrávat. Je skvělý, máme dobré hráče a velkou konkurenci v šatně.“

