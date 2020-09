Třinec vyhrál první pohár: 800 tisíc plus a k tomu lehká radost

Martin Kaut se při návratu do pardubického dresu dostal i do potyčky s Tomášem Marcinkem • ČTK / David Taneček

Letní hokej skončil. Vítězem Česká Generali Cupu se stal Třinec. Tím pádem do klubové kasy přiteče 800 tisíc, Pardubice dostanou půlku. Ve druhém finále mazaly tříbrankové manko, ale ani s čerstvou posilou Martinem Kautem se jim to nepovedlo, bitva skončila 3:3. Extraliga přes své dlouhé prázdniny ale ukázala hlad po velkých bitvách. Od března se stálo. Teď hráči poslali vzkaz: Jsme ready!

Původně se přes léto mělo hrát o milion pro vítěze, pro poraženého zbývala půlka. Třinec a Pardubice se ale shodly, že přistoupí na solidární návrh. Tedy? Že si 300 tisíc škrtnou a peníze si rozdělí jako bolestné Liberec s Plzní. Do semifinále nenastoupili kvůli tomu, že se jim kabinou zrovna prohnal COVID-19.

Vedení extraligy prezentovalo pohár jako drobnou náhradu za play off, které zrušila pandemie. Na ledě to tak občas vypadalo. Kolikrát jste přes léto až žasli, jak se hráči dovedli vyšroubovat. Tohle nebyla pohodička, nemávali jste rukou, že jde o srpnový hokej. Všimli jste si, jak hlavním aktérům chybí akce. „Cítil jsem, že naše zápasy měly o hodně větší náboj než obyčejná příprava,“ potvrdil i Tomáš Marcinko, člen vítězné třinecké party.

Jen jakmile skončil zápas, už jste viděli, že dorazil rozum. Ano, paráda. Výsledek 3:3 znamenal pro Třinec výhru v poháru. Ale na nějaké divoké křepčení a divočení s pohárem nebyly myšlenky. Vzít medaile, vyfotit se, pěkně spořádaně do autobusu a domů. Radost ano, drobná. To stačí.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 3:3. Oceláři slaví pohár! Remíza v odvetě finále stačila

Pardubice ukázaly slušnou sílu v 1. třetině, kdy vedly 2:0. Chyběl ještě jeden puk a dorovnaly by manko z prvního zápasu v Třinci. „Je pravda, že málem to tam Pardubicím vyšlo. Z našeho pohledu to byla hodně slabá třetina a Dynamo málem ztrátu dohnalo. Celkově by si asi zasloužilo vyhrát, ale někdy to tak ve sportu je, někdy je spokojenější ten, který nehraje až zase tak dobře,“ shrnul druhé finále za Třinec kouč Václav Varaďa.

Ano, jeho parta vždycky dotahovala, ale ukázala možnosti jednoho z největších favoritů extraligy. Nesesypala se z pardubické aktivity v úvodu. „Když už jsme se dostali tak daleko, chtěli jsme tuhle soutěž vyhrát. Víme, že skutečná sezona se začíná od pátku, ale těší nás, jak to v turnaji dopadlo. Bylo jedině k dobru, že přípravné zápasy vystřídal turnaj, je to i dobrá cesta do budoucna,“ pochvaloval si Marcinko.

Vypadá to, že právě on nakonec bude nastupovat ve formaci s Filipem Zadinou. Jeden z nejlepších defenzivních útočníků v lize k hvězdičce Detroitu může pasovat. Sám má za sebou zkušenosti se zámořským hokejem, čtyři roky se snažil probít do prvního týmu New York Islanders (2008-2012), nevyšlo to. Teď si i ve dvaatřiceti letech a s velkými zkušenostmi ze dvou olympiád nebo tří mistrovství světa cení, že hraje právě se Zadinou: „Taky se mám od něho co učit, opravdu jsem rád, že najednou máme kolem sebe kluky, kteří mají smlouvy za mořem. Najednou je nemáte jen v přenosech a v highlightech, ale vedle sebe. Je úplně jedno, jestli tomu klukovi vedle vás je 20, nebo 35 let. On hraje NHL, dostal se do ní, umí něco navíc.“

Slovenský reprezentant nemá přístup, že dvacetiletý útočník z Detroitu by měl jen vzhlížet ke starším hráčům kolem sebe. „Všichni to na ledě vidí, je výborný hráč. Na tréninku i v zápase nám ukazuje, proč se dostal do NHL, proč byl tak vysoko draftovaný. Každý z nás si z toho může něco odnést. Je to skvělá zkušenost, vážně,“ vysvětloval po utkání. V něm ukázal svoji dotěrnost a svaly jiné mladé hvězdičce. Za Pardubice poprvé nastoupil Martin Kaut, který v sezoně odehrál devět zápasů za Colorado. Lehce se popíchli a přetahovali. Tady měl třinecký útočník navrch. Ale nebyla z toho nakonec žádná bitka. „Náboj turnaje dokazovaly i tyhle potyčky. Někdy se samozřejmě vyhecujete víc, než by to bylo vhodné. Nikdo se nechce zranit, pořád myslíte na sezonu, ale emoce k hokeji patří, když chcete zápas vyhrát, nemůžete ho hrát uvolněně. Vždycky tam hlavně musíte mít, že vás čeká něco jako poslední zápas sezony.“

Tohle byl nultý zápas, o slušné peníze. A Třinec byl v Česku nejlepší. Od čtvrtka začne pak boj o body pod koronavirovou diktaturou.