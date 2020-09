Chytil za Zlín hrát nebude, Rangers mu to zatrhli. Co rekonstrukce stadionu?

Hokejový Zlín svou vysněnou posilu z NHL nezíská. Organizace NY Rangers zatrhla útočníkovi Filipovi Chytilovi (21), aby rozjel sezonu v extralize. „Filip by k nám rád šel, ale Rangers mu to nedoporučili. Dnes už je plnohodnotným hráčem týmu. Mrzí nás, že to nevyjde, na druhou stranu jsme rádi, že se mu tak daří. Třeba se to povede jindy,“ uvedl kouč Beranů Robert Svoboda.