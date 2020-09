Céčko Ocelářů pro exkapitána Sparty. Pět kandidátů, Hrňa dal slevu

Společně s angažováním trojice talentovaných mladíků ze zámoří (Filip Zadina, Josef Kořenář, Lukáš Jašek) to byla vlastně nejnapínavější letní akce v Třinci. Kdo bude novým kapitánem ambiciózního týmu? Lukáš Krajíček i Martin Adamský, kteří kabině šéfovali poslední tři roky, jsou pryč. V letní přípravě nosil céčko z největší části slovenský dravec Vladimír Dravecký, žhavými kandidáty byli i univerzální Petr Vrána, rtuťovitý Tomáš Marcinko, kanonýr Martin Růžička nebo nekompromisní bek David Musil. Z pondělního hlasování kabiny nakonec jako šéf vyšel Vrána.

„Adeptů bylo vícero, Petr byl jedním z nich," komentoval volbu trenér Václav Varaďa. „Celá kabina se k tomu standardně vyjádřila. Petr nezklame. Je to velká zodpovědnost, ale on se k tomu umí postavit. Kapitána v minulosti už dělal, má herní kvalitu a k tomu i skvělý charakter. Osobně bych dal céčko nejradši všem, ale kapitánem může být jen jeden. A lídry mohou být všichni, každý může posunovat kluky kolem sebe."

Pětatřicetiletý Vrána býval kapitánem už v zámořské juniorce, dva roky nosil céčko na dresu ve Spartě. Výsledek hlasování kabiny bral jako poctu. „Vážím si toho, máme v týmu hodně zkušených kluků a céčko by jich mohla nosit spousta. Už za Krajdy (Krajíčka) i Ády (Adamského) to bylo tak, že jsme fungovali společně. Je tady dobrá parta lidí, lídrů je v šatně víc, každý si řekne něco. Nikdy si nestoupne jeden a na někoho řve. Všichni táhneme za jeden provaz, a když je problém, stejně se to řeší společně. V tomto režimu pojedeme dál."

Vrána sám hlasoval pro Draveckého. Podle útočníka Erika Hmi, který je po odchodu Jiřího Polanského služebně nejstarším borcem třinecké kabiny, dopadlo hlasování podle očekávání. „I já jsem hlasoval pro Peťu Vránu, protože je to kluk, který má respekt, má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, má spoustu zkušeností," řekl Hrňa. „Když něco řekne, každý ho poslouchá. Umí i zvýšit hlas, ale není to tak, že by nám nadával. Spíš je to o tom, že nás motivuje nebo nám říká, co jsme v zápase udělali špatně. To je hodně důležité."

Hrňa je v Třinci s drobnými přestávkami od roku 2007, týmových kapitánů zažil hodně. S respektem vzpomíná například na Radka Bonka, který v roce 2011 dovedl Oceláře k prvnímu mistrovskému titulu. „Veliká persona" přitakal okamžitě Hrňa. „Všichni jsme k němu měli od první chvíle respekt, když něco řekl, všichni hned nastražili uši a poslouchali. Každý kapitán měl něco. Někdo byl tišší, kdežto třeba Martin Adamský naopak pusu nezavřel... Každý má povahu trochu jinou a chce tým vést nějakým způsobem."

S úsměvem říká, že sám si kapitánské ambice nedělal. „Já nedostal žádný hlas," zasmál se Hrňa. „Tento rok jsme neměli žádnou týmovou akci, abych udělal nějakou předvolební kampaň, takže mi to bohužel nevyšlo..." Nestěžuje si. I proto, že role pokladníka mu zůstala. Čili hned mohl Vránu za kapitánské céčko zkasírovat.

„Má to za pět tisíc," usmál se Hrňa. „Žádná obrovská suma, kluci mi říkali, že jsem mu měl dát daleko, daleko víc. Ale on už byl jednou kapitánem v přípravném utkání, i za to už nějakou sumu platil. A protože je korona, tak jsme sazby za některé platby trošku snížili."

Vrána s nadsázkou hlásí, že céčko už dostal i díky věku. „Cítím, že už mi to za chvilku končí," usmíval se. Na debaty s rozhodčími je připravený, z paměti loví příklady kapitánských předchůdců. „V Kazani byl třeba skvělý kapitán Svitov, v pražském Lvu zase Jirka Novotný," připomněl. „Skvělý kluk do šatny, který to dokázal držet pohromadě. Ale zase, kolikrát to není o kapitánech. Spíš si vybavím tišší kluky, kteří zanechají ještě větší dojem. Já se budu dál snažit dělat svoji práci poctivě, nic na tom měnit nebudu. Všichni se těšíme na start nové sezony a věříme, že navážeme na tu minulou úspěšnou i na pohár, který měl šťávu a kvalitu."

Výrazní kapitání Třince:

JIŘÍ NOVOTNÝ Šikovný útočník byl kapitánem v postupové sezoně 1994/95 a céčko na dresu nosil i během premiérového ročníku Ocelářů v elitní soutěži. Přestože do týmu přišla jména jako Ľubomír Sekeráš, Jozef Daňo, Marek Zadina nebo Richard Král.

JOSEF ŠTRAUB kapitánským céčkem se narodil. Postupně šéfoval Zlínu, Třinci, Vítkovicím i Vsetínu. V Třinci se stal kapitánem hned po příchodu v sezoně 1996/97, stejně tak tomu bylo i v Ostravě a ve Vsetíně. Přirozený lídr a šéf.

RICHARD KRÁL Třineckým kapitánem byl dohromady pět sezon (1999-2004). Elegantní technik se zlatýma rukama, brilantní nahrávač. V Třinci odehrál deset sezon, je nejproduktivnějším hráčem klubu – nastřádal 568 bodů (209+359).

JAN PETEREK Byl u všech ligových úspěchů Ocelářů, kapitánem týmu byl v letech 2004 až 2010. Jako hráč s Třincem získal titul (2011), stříbro (1998) i bronz (1999). O dvě stříbra (2015, 2018) a titul (2019) už se zasloužil jako klubový funkcionář. Dohromady za Třinec odehrál 675 zápasů.

RADEK BONK Navždy zůstane v klubové historii zapsaný jako kapitán, který tým dovedl k prvnímu mistrovskému titulu (2011). Respektovaný lídr, za kterého mluvila víc než tisícovka zápasů v NHL. Céčko převzal od Jana Peterka, na dresu ho nosil čtyři sezony (2010-14).

LUKÁŠ KRAJÍČEK Klidný, zkušený a chytrý bek. Ocelářům pomohl k prvnímu titulu (2011), při druhém už byl kapitánem (2019). Sám si ovšem druhé zlato nepočítá, protože play off musel kvůli zdravotním problémům sledovat jen z ochozů v civilu. Už tehdy ho zastupoval Martin Adamský.

